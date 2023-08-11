В ходе последнего отчета о прибылях компании генеральный директор Take-Two поделился мнением о возможности создания фильма по мотивам игры Red Dead Redemption.

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В последнее время интерес к экранизации видеоигр возрос, особенно после успеха фильма "Братья Супер Марио в кино" и сериала "Последние из нас".

Хотя энтузиазм вокруг фильма по Red Dead Redemption растет среди поклонников, Штраус Зельник уточнил, что ситуация совсем непростая.

После всплеска успешных адаптаций видеоигр взгляды людей прикованы к Take-Two, поскольку они являются правообладателем многих известных франшиз, начиная от Borderlands и Grand Theft Auto, заканчивая той же Red Dead Redemption.

Кадр из предстоящего перевыпуска оригинальной RDR / Фото Rockstar

Однако во время последнего ежеквартального выступления перед инвесторами генеральный директор Take-Two Штраус Зельник поделился своим мнением на этот счет.

По словам функционера, все кино- и телепроекты несут слишком большой финансовый риск для тех небольших экономических возможностей прибыли, которые они представляют.

Кроме того, CEO добавил, что недавний успех сразу нескольких видеоигровых адаптаций не отменяет того, что "есть много, много неудач, из-за которых были потеряны деньги".

Несмотря на это, известно, что Take-Two уже работает над парой фильмов, основанных на играх Borderlands и BioShock.

Хотя Зельник отметил, что в будущем может появиться больше таких проектов, он также отметил, что компания будет применять "очень выборочный подход" в этом вопросе.

Это все свидетельствует о том, что поклонники RDR не должны ожидать, что фильм по их любимой игре состоится в ближайшее время. Хотя вероятность этого в будущем все же существует и частично будет зависеть от успеха находящихся в производстве кинопроектов.