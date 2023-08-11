Під час останнього звіту про прибутки компанії генеральний директор Take-Two виголосив інформацію про можливість створення фільму за мотивами гри Red Dead Redemption.

Важливо PIN-UP Foundation та TulSun Foundation розпочали роботи з утеплення реабілітаційного центру

Останнім часом інтерес до екранізації відеоігор зріс, особливо після успіху фільму "Брати Супер Маріо в кіно" та серіалу "Останні з нас".

Хоча ентузіазм навколо фільму по Red Dead Redemption зростає серед шанувальників, Штраус Зельник уточнив, що ситуація зовсім непроста.

Після сплеску успішних адаптацій відеоігор погляди людей прикуті до Take-Two, оскільки вони є правовласником багатьох відомих франшиз, починаючи від Borderlands і Grand Theft Auto, закінчуючи тією ж Red Dead Redemption.

Кадр з майбутнього перевипуску оригінальної RDR / Фото Rockstar

Однак під час останнього щоквартального виступу перед інвесторами, генеральний директор Take-Two Штраус Зельник поділився своїми думками на цей рахунок.

За словами функціонера, всі кіно- та телепроєкти несуть занадто великий фінансовий ризик для тих невеликих економічних можливостей прибутку, які вони представляють.

Крім того, CEO додав, що недавній успіх одразу кількох відеоігрових адаптацій не скасовує того, що "є багато, багато невдач, через які були втрачені гроші".

Попри це, відомо що Take-Two вже працюють над парою фільмів, заснованих на іграх Borderlands та BioShock.

Хоча Зельник зазначив, що в майбутньому може з'явитися більше таких проєктів, він також зауважив, що компанія застосовуватиме "дуже вибірковий підхід" в цьому питанні.

Отож, це все свідчить про те, що шанувальники RDR не повинні очікувати, що фільм по їх улюбленій грі відбудеться найближчим часом, але ймовірність цього в майбутньому все ж існує, хоча й частково залежатиме від успіху кінопроєктів, що уже знаходяться у виробництві.