В новом многопользовательском шутере The Finals существует множество мощных комбо и стратегий, помогающих игрокам эффективно расправляться с соперниками.
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Однако для чего придумывать что-то экстравагантное, если самые простые и очевидные вещи часто самые гениальные?
Это подтвердил пользователь Reddit под ником Double0Kills, который поделился с сообществом своим способом превращения офисного стула в смертоносное оружие.
Прикрепив к нему четыре турели, игрок взял стул в руки и начал ходить картой, убивая всех несчастных, кто попадался на его пути.
Интересный трюк в The Finals – смотреть видео
Стул служит отличным щитом от пуль, а еще с помощью турелей мало того, что просто испепеляет врагов, но еще и лазерными прицелами помогает точно определять, где находятся вражеские игроки.
Итак, обязательно попробуйте этот трюк, чтобы сделать оппонентам кровавый сюрприз.