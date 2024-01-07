У новому багатокористувацькому шутері The Finals існує безліч потужних комбо та стратегій, які допомагають гравцям ефективно розправлятися з суперниками.

Читайте також Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Однак для чого вигадувати щось екстравагантне, якщо найпростіші та найочевидніші речі часто найгеніальніші?

Це підтвердив користувач Reddit під ніком Double0Kills, який поділився зі спільнотою власним способом перетворення офісного стільця у смертоносну зброю.

Прикріпивши до нього чотири Вартові турелі, гравець взяв стілець в руки й почав ходити мапою, вбиваючи всіх нещасних, хто потрапить на його шляху.

Цікавий трюк у The Finals – дивитися відео

Крісло служить чудовим щитом від куль, а ще за допомогою турелей мало того, що просто таки спопеляє ворогів, але лазерними прицілами допомагає точно визначати, де знаходяться ворожі гравці.

Отож, обов'язково спробуйте цей трюк, щоб зробити опонентам кривавий сюрприз.