В игре Uncharted: Drake's Fortune нашли секрет, который никто не замечал почти 20 лет

Приключенческий экшен Uncharted: Drake's Fortune вышел еще в 2007 году, но, похоже, игра до сих пор способна удивлять. Спидраннер под ником Panzerdeer наткнулся на скрытый секрет, который почти два десятилетия оставался незамеченным.

Внутри игры спрятали изображение с фотографиями разработчиков, но увидеть его можно только за пределами обычной игровой зоны. Panzerdeer рассказал в своем видео, что наткнулся на необычную "великодку", когда исследовал внутреннюю структуру игры через инженерное меню, отмечает 24 Канал.

Именно благодаря этому инструменту он смог выйти за пределы обычной игровой зоны и увидеть то, что разработчики скрыли от глаз большинства игроков.

Где разработчики спрятали сюрприз?

Секрет расположен в 19-й главе под названием "Гости которых не ждали". Если покинуть пределы уровня, то между двумя большими черными кубами, которые используются как технические объекты сцены, можно заметить странное изображение, растянутое на фоне неба.

На нем размещены фотографии сотрудников студии, которые работали над игрой. Снимки стилизованы под полицейские фото после ареста: на каждом кадре разработчик держит табличку с шутливым псевдонимом. Всего на картинке – 16 членов команды.

Интересно, что подобные фотографии сотрудников студии ранее публиковались и на официальном сайте Naughty Dog. Это подтверждает, что изображение было добавлено в игру намеренно, хотя оно и скрыто в месте, куда обычный игрок практически не может попасть.

По словам Panzerdeer, этот секрет присутствует как в оригинальной версии игры для PlayStation 3, так и в переиздании для PlayStation 4. То есть "великодка" не является случайностью – ее оставили сами разработчики.

Спидраннер предполагает, что изображение могло быть своеобразной внутренней шуткой для команды. Из-за его расположения шанс наткнуться на него во время обычного прохождения почти нулевой.

В любом случае очень круто видеть, что Naughty Dog добавляет подобные вещи в свои игры. Если никто не находил этот секрет раньше, значит, что он был скрыт почти 20 лет. Это просто невероятно, если задуматься,

- отметил Panzerdeer.

Кинематографический приключенческий экшен Uncharted: Drake's Fortune, созданный студией Naughty Dog, считается одной из важнейших игр эпохи PlayStation 3. Несмотря на почтенный возраст, в игре до сих пор находят детали, которые ранее оставались вне поля зрения игроков.

Стоит напомнить, что Uncharted: Drake's Fortune и две последующие части оригинальной трилогии остаются консольными эксклюзивами PlayStation. Зато более поздние игры серии – Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy – впоследствии вышли q на ПК.