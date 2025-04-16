Франшиза Pac-Man имеет долгую историю, которая достигает едва ли не начала существования индустрии видеоигр. Однако, мало кто ожидал, что этот проект когда-то будет сотрудничать с известной маркой автомобилей, сообщает 24 Канал.

Интересно В сеть слили первые скриншоты ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion

Идеальные авто для геймеров

В то время как Razer запустила платформу для стриминга игр на мобильные устройства, Bandai Namco и Volkswagen объявили о том, что видеоигра Pac-Man Championship Edition станет базовым развлечением для нескольких европейских моделей автомобилей.

За годы своего существования Pac-Man получил немало версий на самые разные консоли, но теперь игру можно будет запустить на бортовом компьютере автомобилей с помощью приложения AirConsole.

Благодаря ему пользователи могут использовать свои смартфоны как контроллеры, превращая авто в мобильную игровую станцию, поддерживаемую системой фонового освещения для усиления атмосферы.

Pac-Man в вашем авто: смотрите видео

Такая функция доступна в моделях Golf, Golf Variant, Passat, Tayron, Tiguan, Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 и ID.7 2025 года.

Интересно, что для сотрудничества создали новую, переосмысленную версию Pac-Man, которая содержит интересные детали например энергетические гранулы в форме логотипа Volkswagen или бонусы в форме названий различных знаковых моделей концерна.