Новая агентка из Valorant, оказывается, умеет тверкать: вирусное видео

В социальных сетях завирусилось видео с новой агенткой игры Valorant – Deadlock. Как выяснилось, девушка умеет не только безжалостно крушить врагов, но и очень смешно тверкать.

Deadlock пока является последней агенткой, присоединившейся к игре Valorant. Но ее персона уже привлекла большое внимание геймеров.

Читайте также PIN-UP Foundation завершает гуманитарную миссию в Херсоне

Новая агентка Valorant умеет тверкать

Deadlock появилась в игре только в начале июня 2023 года. Одним из ее способностей является захват враждебных юнитов. Впрочем, сначала геймеры скептически отнеслись к этому персонажу.

Но скоро такое отношение переросло в настоящую народную любовь. Теперь девушку используют, чтобы танцевать буги-вуги, исследуя карту, и даже тверкать прямо во время боев.

Так, одна из стримерок показала умение Deadlock. Но вместо того, чтобы увлекать зрителей эпическими убийствами или геймплеем, она решила продемонстрировать, как весело ее персонаж умеет тверкать. И понеслось...