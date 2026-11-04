Без победы в Valorant свадьбы не будет – невеста устроила жениху интересное испытание

Китайская свадьба могла не состояться из-за Valorant / коллаж 24 Канала
Традиционные свадебные обряды в Китае получили неожиданное современное переосмысление. Один из женихов столкнулся с необычным испытанием в шутере Valorant.
Праздник китайской пары стал вирусным в соцсетях благодаря необычному испытанию, которое жених получил от невесты в рамках одного из традиционных обрядов, сообщает chinainsider.
Старые традиции в киберспортивном ключе
В традиционной китайской культуре существует многолетний обычай так называемых "дверных игр".
Согласно этой традиции жених вместе со своими друзьями должен выполнить серию заданий, поставленных подружками и родственниками невесты, чтобы доказать свое достоинство.
Обычно такие испытания включают викторины, дегустацию необычных блюд или различные физические упражнения, например отжимания. Однако одна пара решила отказаться от стандартных развлечений в пользу виртуальных.
Чтобы взять возлюбленную на свадебную церемонию, жениху пришлось одержать над ней победу в популярном тактическом шутере Valorant от Riot Games.
Необычная свадебная забава: смотрите видео
Молодожены выбрали именно этот проект, ведь регулярно играют в него вместе в свободное время.
Вместо проверки на физическую выносливость девушка заставила жениха продемонстрировать меткость стрельбы, ловкость в управлении мышью и скорость реакции.
Несмотря на высокие ставки и напряженность момента, парню удалось одержать победу и завоевать право вести любимую к алтарю. Ролик с этим дуэльным поединком быстро набрал более 179 тысяч лайков в инстаграме.
Подобные инновации в свадебных традициях становятся все более популярными среди молодежи по всему миру.
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