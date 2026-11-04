Без победы в Valorant свадьбы не будет – невеста устроила жениху интересное испытание

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Праздник китайской пары стал вирусным в соцсетях благодаря необычному испытанию, которое жених получил от невесты в рамках одного из традиционных обрядов, сообщает chinainsider.

Старые традиции в киберспортивном ключе

В традиционной китайской культуре существует многолетний обычай так называемых "дверных игр".

Согласно этой традиции жених вместе со своими друзьями должен выполнить серию заданий, поставленных подружками и родственниками невесты, чтобы доказать свое достоинство.

Обычно такие испытания включают викторины, дегустацию необычных блюд или различные физические упражнения, например отжимания. Однако одна пара решила отказаться от стандартных развлечений в пользу виртуальных.

Чтобы взять возлюбленную на свадебную церемонию, жениху пришлось одержать над ней победу в популярном тактическом шутере Valorant от Riot Games.

Необычная свадебная забава: смотрите видео

Молодожены выбрали именно этот проект, ведь регулярно играют в него вместе в свободное время.

Вместо проверки на физическую выносливость девушка заставила жениха продемонстрировать меткость стрельбы, ловкость в управлении мышью и скорость реакции.

Несмотря на высокие ставки и напряженность момента, парню удалось одержать победу и завоевать право вести любимую к алтарю. Ролик с этим дуэльным поединком быстро набрал более 179 тысяч лайков в инстаграме.

Подобные инновации в свадебных традициях становятся все более популярными среди молодежи по всему миру.