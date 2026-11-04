Без перемоги у Valorant весілля не буде – наречена влаштувала судженому цікаве випробування

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Свято китайської пари стало вірусним у соцмережах завдяки незвичному випробуванню, яке наречений отримав від нареченої в рамках одного з традиційних обрядів, повідомляє chinainsider.

Старі традиції на кіберспортивний лад

У традиційній китайській культурі існує багатолітній звичай так званих "дверних ігор".

За цією традицією наречений разом із дружбами має виконати серію завдань від дружок та родичів молодої, щоб довести свою гідність.

Зазвичай такі випробування передбачають вікторини, поїдання незвичних страв або різні фізичні активності, на кшталт віджимань. Проте одна пара вирішила відмовитися від стандартних розваг на користь віртуальних.

Аби забрати кохану на весільну церемонію, нареченому довелося здобути перемогу над нею у популярному тактичному шутері Valorant від Riot Games.

Незвична весільна забава: дивіться відео

Молодята обрали саме цей проєкт, адже регулярно грають у нього разом у вільний час.

Замість перевірки на фізичну витривалість дівчина змусила нареченого продемонструвати влучність стрільби, точність володіння мишею та швидкість реакції.

Попри високі ставки та напруженість моменту, хлопцю вдалося вирвати перемогу і вибороти право забрати кохану до вівтаря. Ролик із цим поєдинком швидко зібрав понад 179 тисяч вподобань у мережі Instagram.

Подібні інновації у весільних традиціях стають дедалі популярнішими серед молоді по всьому світу.