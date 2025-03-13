Valve заблокировала долгожданный мод для Counter-Strike, над которым фанаты работали 8 лет
- За день до релиза на Steam Valve заблокировала мод Classic Offensive для Counter-Strike, который разрабатывался 8 лет фанатами.
- Разработчики мода понимают причин блокировки, ведь они не имеют цели зарабатывать на своем проекте.
Компания Valve не допустила к публикации амбициозный мод Classic Offensive, который стремится совместить элементы Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike: Global Offensive для создания уникального опыта в стиле 1999-2004 годов. Бесплатная игра столкнулась с сопротивлением со стороны правообладателя буквально за день до того, как должна была выйти на платформе Steam.
Valve против модов
Classic Offensive разрабатывается уже более 8 лет как давний проект разработчика, известного как ZooL, и его коллег. Они пытаются создать мод, который будет служить духовным наследником классического опыта игры в Counter-Strike. Фанатский проект, который никогда не ставил своей целью зарабатывать деньги, сочетает в себе современные функции CS:GO с опытом, механикой и геймплеем, похожими на оригинальную игру, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.
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Мод прошел сложный путь к релизу, требуя решения многочисленных проблем, связанных с адаптацией CS:GO, работой с устаревшим исходным кодом, работой с официальным SDK от Valve, а также попыткой не разозлить компанию. Проект рассматривается как дань уважения культовой игре, а не как конкурент их популярному шутеру.
Трейлер мода Classic Offensive: видео
Classic Offensive столкнулась с серьезным препятствием в середине января, когда игру неожиданно отклонили в Steamworks, официальном релизном конвейере Valve, после того, как она была подана еще в октябре 2024 года. ZooL и компания четко дали понять, что не понимают, почему ее заблокировали, но обещали продолжить попытки найти способ выпустить мод.
После двух месяцев команда Classic Offensive, казалось, наконец-то нашла способ выпустить свою работу в люди, намекая на потенциальный релиз 12 марта. Однако впоследствии официальный аккаунт мода сообщил, что Valve приостановила релиз из-за неназванных проблем с соблюдением Соглашения Steam.
Это снова ставит разработчиков мода в затруднительное положение, поскольку теперь им нужно снова искать, что же на этот раз вызвало гнев Valve, надеясь, что компания наконец-то позволит им выпустить мод после 8 с лишним лет разработки.Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!