Valve заблокировала долгожданный мод для Counter-Strike, над которым фанаты работали 8 лет

Компания Valve не допустила к публикации амбициозный мод Classic Offensive, который стремится совместить элементы Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike: Global Offensive для создания уникального опыта в стиле 1999-2004 годов. Бесплатная игра столкнулась с сопротивлением со стороны правообладателя буквально за день до того, как должна была выйти на платформе Steam.

Valve против модов

Classic Offensive разрабатывается уже более 8 лет как давний проект разработчика, известного как ZooL, и его коллег. Они пытаются создать мод, который будет служить духовным наследником классического опыта игры в Counter-Strike. Фанатский проект, который никогда не ставил своей целью зарабатывать деньги, сочетает в себе современные функции CS:GO с опытом, механикой и геймплеем, похожими на оригинальную игру, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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Мод прошел сложный путь к релизу, требуя решения многочисленных проблем, связанных с адаптацией CS:GO, работой с устаревшим исходным кодом, работой с официальным SDK от Valve, а также попыткой не разозлить компанию. Проект рассматривается как дань уважения культовой игре, а не как конкурент их популярному шутеру.

Трейлер мода Classic Offensive: видео

Classic Offensive столкнулась с серьезным препятствием в середине января, когда игру неожиданно отклонили в Steamworks, официальном релизном конвейере Valve, после того, как она была подана еще в октябре 2024 года. ZooL и компания четко дали понять, что не понимают, почему ее заблокировали, но обещали продолжить попытки найти способ выпустить мод.

После двух месяцев команда Classic Offensive, казалось, наконец-то нашла способ выпустить свою работу в люди, намекая на потенциальный релиз 12 марта. Однако впоследствии официальный аккаунт мода сообщил, что Valve приостановила релиз из-за неназванных проблем с соблюдением Соглашения Steam.

Это снова ставит разработчиков мода в затруднительное положение, поскольку теперь им нужно снова искать, что же на этот раз вызвало гнев Valve, надеясь, что компания наконец-то позволит им выпустить мод после 8 с лишним лет разработки.