Секретный архив Valve объемом 12 терабайт оказался в сети: в сеть просочились секреты культовых видеоигр

Игровая индустрия переживает очередной шокирующий момент. Огромный массив конфиденциальных данных компании Valve объемом целых 12 терабайт оказался в открытом доступе, раскрывая более десятилетия секретных материалов и закрытых разработок легендарных игр.

Грандиозная утечка данных из прошлого

Этот инцидент уже успели окрестить "тераутечкой" – опубликованный архив содержит тысячи версий игр, которые разработчики загружали на серверы в период с 2003 по 2013 год. Сообщество получило доступ не только к финальным релизам, но и к закрытым тестовым сборкам, ранним прототипам и отмененным проектам, пишет Ars Technica.

Исследователи и фанаты немедленно приступили к изучению содержимого утечки. Наибольшее внимание привлекли ранние версии головоломки Portal 2 . В них обнаружили вырезанные реплики искусственного интеллекта GLaDOS и отрывки диалогов основателя Aperture Science Кейва Джонсона, чье сознание поместили в куб. Также разработчики тестировали в этой игре адгезивный гель, замедление времени и уникальную модель оружия, которую ранее видели на кадрах отмененной Half-Life 2: Episode 3 .

. В них обнаружили вырезанные реплики искусственного интеллекта GLaDOS и отрывки диалогов основателя Aperture Science Кейва Джонсона, чье сознание поместили в куб. Также разработчики тестировали в этой игре адгезивный гель, замедление времени и уникальную модель оружия, которую ранее видели на кадрах отмененной . Энтузиасты также нашли файлы, связанные с отмененной игрой F-Stop , которая должна была стать оригинальным продолжением Portal с механикой съемки на камеру.

, которая должна была стать оригинальным продолжением Portal с механикой съемки на камеру. Кроме того, в архиве сохранились ранние сборки Left 4 Dead 2 и Counter-Strike: Global Offensive .

и . Масштаб утечки впечатляет, ведь Valve хранила на своих серверах версии известных игр от других компаний. Среди них были обнаружены ранние материалы проектов Mirror's Edge от DICE, Dragon Age от BioWare и игр серии Arkham от Rocksteady.

Открытые двери на серверах Valve

Как выяснили специалисты, этот инцидент не является результатом сложного хакерского взлома. Известный датамайнер под ником Gabe Follower подтвердил, что все файлы были получены через общедоступную точку доступа API на серверах дистрибуции Steam. Представители Valve просто забыли установить пароли или какую-либо другую защиту на устаревшую архитектуру Steam2.

Содержимое архива обрывается на 2013 году. Именно тогда разработчики перешли на новую систему доставки контента под названием SteamPipe. Новая технология упростила загрузку обновлений и закрыла старые дыры в безопасности. Однако старые серверы сохранили колоссальный объем информации, которая годами ждала своего часа в частных коллекциях накопителей данных.

Я не знаю всех подробностей, но подозреваю, что эти файлы хранилищ были загружены очень давно, и они просто лежали в частной коллекции,

– прокомментировал модератор Discord-сообщества Valve Cut Content CrazyBubba.

Юридические угрозы и последствия для индустрии

Обнародование такого объема закрытых материалов создает серьезные проблемы для безопасности игровой индустрии. Это показывает, как серверы одной корпорации могут стать единственной точкой отказа для десятков сторонних разработчиков. Несмотря на то, что архив не содержит игр последних лет, ведущие издатели все равно обеспокоены безопасностью своих старых технологий.

Этот архив содержит огромное количество стороннего контента, что делает ситуацию значительно опаснее, чем если бы это были только собственные разработки Valve,

– заявил популярный блогер и исследователь игр компании Тайлер Маквикер.

Он призвал пользователей воздерживаться от скачивания этих материалов, чтобы избежать потенциальных судебных исков со стороны правообладателей. Однако остановить распространение архива через торрент-сети уже практически невозможно, поскольку сотни поклонников активно копируют ценные исторические файлы на свои устройства.