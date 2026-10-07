Valve ввела новые правила для турниров уровня Major: s1mple может вылететь из турнира

Компания Valve неожиданно изменила правила отбора на главный турнир сезона по Counter-Strike 2. Внезапные ограничения фактически перечеркнули планы звездного снайпера Александра "s1mple" Костылева пройти отбор на предстоящий чемпионат мира в Сингапуре.

Решительный удар по манипуляциям с регионами

Разработчики внесли срочную поправку в правила регионального рейтинга Valve Regional Standings. Отныне команда может получить региональное приглашение только при условии, что она не фигурировала в рейтинговых списках какого-либо другого региона в течение предыдущих трех календарных месяцев. Это решение вступило в силу немедленно, менее чем за месяц до фиксации приглашений на PGL Singapore Major, пишет Insider Gaming.

Практика внезапной смены региона давно вызвала волну возмущения в киберспортивном сообществе. Организации использовали лазейку в регламенте для облегчения прохода на турнир за счет более слабой азиатской квалификации.

Ранее так же сделала Team Liquid, перейдя из Европы в Америку ради IEM Cologne. Однако настоящим катализатором стали действия датской команды Sashi Esport, которая подписала австралийцев и воспользовалась двойным гражданством своего игрока, а также клуба BC.Game с s1mple.

После разговора с Valve мне рассказали, что именно Sashi Esport стала последней каплей, в частности из-за двойного гражданства. Это безумие,

– прокомментировал соучредитель киберспортивных организаций BIG и MOUZ Том Лемке.

Остается ли у s1mple хотя бы призрачный шанс

Нововведение лишает BC.Game права отбираться через Азию, куда клуб перешел недавно. Буквальное толкование правил вообще исключает команду из всех рейтингов. Впрочем, компания Valve предложила пострадавшим сторонам найти компромисс.

Они отметили, что, поскольку команда уже сменила регион, не зная о последствиях, разработчики готовы проигнорировать этот переход в Азию и оставить их в европейском зачете,

– пишет киберспортивный журналист Милан "Striker" Швейда.

Возвращение в европейский зачет вряд ли спасет команду s1mple. Несмотря на такую уступку, положение остается критическим. Еще в сентябре команда занимала лишь 30-е место в Европе, а череда последующих поражений свела их шансы попасть на мейджор практически к нулю.