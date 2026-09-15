Valve выпускает автономную VR-гарнитуру Steam Frame и к каждой прилагает копию Half-Life: Alyx

Компания Valve официально представила автономную гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame. Устройство получило мощное аппаратное оснащение, работает под управлением SteamOS и позволяет погружаться в VR-игры без подключения к компьютеру. Впрочем, цена новинки удивила даже поклонников бренда.

Характеристики и стоимость нового шлема

Базовая версия Steam Frame с накопителем на 256 гигабайт обойдется покупателям в 1059 долларов, тогда как модель с 1 терабайтом памяти стоит 1299 долларов. В Великобритании цены составляют 889 и 1089 фунтов стерлингов соответственно, пишет Engadget.

Шлем оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, 16 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X и двумя дисплеями с разрешением 2160 на 2160 пикселей на каждый глаз и частотой обновления от 72 до 144 герц.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 21,6 ватт-часов, расположенный на затылке для лучшего баланса веса.

В комплект вошли новые контроллеры Steam Frame Controllers, а также ваучер на оптимизированную версию игры Half-Life: Alyx. Зарядное устройство в коробку не вложили, предложив докупить его за 29 долларов или использовать любую зарядку мощностью от 45 ватт.

Официальный ролик от Valve, в котором компания демонстрирует гарнитуру и ее работу: смотрите видео

Почему новые технологии оказались столь дорогими

Существенный рост стоимости гарнитуры вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Разработчики объясняют высокую цену глобальной ситуацией на рынке компонентов. Особенно сильно на итоговую стоимость повлиял скачок цен на оперативную память из-за активного развития центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Мы стремились создать устройство, которое было бы значительно доступнее, но глобальный рынок оперативной памяти повлиял на нас так же, как и на всех остальных,

– прокомментировал разработчик Valve Джереми Селан.

Эксперты отмечают, что виртуальная реальность сейчас находится на этапе, схожем с развитием персональных компьютеров в 1980–1990 годах. Главный редактор издания UploadVR Дэвид Хини подчеркнул, что на рынке остаются и бюджетные устройства.

Представление о том, что это слишком дорого, является одним из самых больших заблуждений в отношении виртуальной реальности,

– говорит Хини.

Инновационная технология стриминга и система бронирования

Шлем выделяется поддержкой технологии так называемого фовеального стриминга. Благодаря отслеживанию взгляда устройство отображает в высочайшем качестве только тот фрагмент кадра, на который смотрит пользователь. Это существенно экономит пропускную способность и позволяет беспроводным способом транслировать ресурсоемкие игры с компьютера в высоком качестве. Кроме того, устройство весит "чуть больше обычной банки супа" и поддерживает карты памяти microSD.



Steam Frame / Фото Valve

Для покупки Steam Frame компания запустила систему бронирования, которая продлится до 17 сентября 2026 года. По завершении приема заявок Valve случайным образом определит очередность покупателей и начнет рассылать первые электронные письма для оформления заказа уже с 18 сентября 2026 года.