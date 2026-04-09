Valve создает искусственный интеллект SteamGPT, который будет иметь три важные задачи

Valve готовит масштабное технологическое обновление, которое может в корне изменить взаимодействие пользователей с платформой. В программном коде сервиса обнаружили упоминания о новой системе на базе искусственного интеллекта, получившей неофициальное название SteamGPT. Это решение направлено на автоматизацию и улучшение безопасности.

Какие задачи будет выполнять SteamGPT?

Компания Valve, которая владеет одной из самых популярных игровых платформ в мире, продолжает активный курс на модернизацию своего цифрового магазина. В последнее время пользователи могли заметить значительные изменения в интерфейсе и навигации на главной странице, что является частью общей стратегии по обновлению опыта взаимодействия с сервисом. Однако настоящая технологическая революция, похоже, готовится внутри самой системы, пишет Dexerto.

Смотрите также Valve тестирует существенное обновление анимаций для Counter-Strike 2

Инсайдер под ником gabefollower опубликовал в социальной сети X информацию о находке в коде Steam, которая указывает на разработку специализированного искусственного интеллекта под названием SteamGPT.

Согласно полученным данным, Valve планирует интегрировать эту технологию в несколько ключевых направлений деятельности платформы.

ИИ вместо службы поддержки

Первым и наиболее очевидным станет служба поддержки Steam. Ежедневно миллионы игроков обращаются с техническими проблемами, вопросами по возврату средств или восстановления доступа к собственным учетным записям. Внедрение SteamGPT позволит автоматизировать обработку типичных запросов, что существенно ускорит получение помощи и разгрузит живых операторов.

Код указывает на то, что нейросеть сможет самостоятельно идентифицировать и помогать в исправлении различных неисправностей, с которыми сталкиваются пользователи.

ИИ как античит в Counter-Strike 2

Отдельное внимание в разработке уделено системе безопасности и принципам честной игры. Обнаруженные фрагменты программного кода свидетельствуют о глубокой интеграции SteamGPT с механизмами античита в популярном шутере Counter-Strike 2.

Борьба с нарушителями в играх от Valve всегда была приоритетом, но с появлением новой версии игры проблема читерства стала еще острее для игрового сообщества. Ожидается, что искусственный интеллект сможет гораздо эффективнее распознавать подозрительное поведение игроков, анализируя огромные массивы данных в режиме реального времени, что позволит Valve наносить более точные и быстрые удары по злоумышленникам.

ИИ будет оценивать игроков

Еще одним интересным аспектом будущей системы является ее непосредственная связь с показателем доверия или так называемым Trust Score. В экосистеме Steam этот показатель используется для оценки надежности аккаунта пользователя. Он базируется на шкале от 1 до 10 и помогает оценить приблизительную ценность учетной записи.

Такая информация является критически важной для трейдеров, которые занимаются обменом редких игровых предметов на торговой площадке. Вероятно, SteamGPT сможет предоставлять пользователям детальные отчеты о состоянии их показателя доверия, объясняя факторы, влияющие на этот рейтинг в конкретный момент.

Но все это пока что только слухи

Пока что вся обнародованная информация базируется исключительно на утечках данных из программного кода, и официального анонса от представителей Valve еще не было. Соответственно, точные сроки релиза или окончательный набор функций SteamGPT могут измениться до момента официального запуска.

Однако само наличие таких наработок во внутренних файлах подтверждает, что компания серьезно настроена использовать современные технологии машинного обучения для поддержания своего статуса лидера игровой индустрии.

Пользователям остается только ждать официальных заявлений, надеясь, что имплементация этих интеллектуальных решений сделает игровой опыт в Steam еще более комфортным и безопасным для каждого участника сообщества, а не наоборот.