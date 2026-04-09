Valve створює штучний інтелект SteamGPT, який матиме три важливі завдання

Valve готує масштабне технологічне оновлення, яке може докорінно змінити взаємодію користувачів з платформою. У програмному коді сервісу виявили згадки про нову систему на базі штучного інтелекту, що отримала неофіційну назву SteamGPT. Це рішення спрямоване на автоматизацію та покращення безпеки.

Які завдання виконуватиме SteamGPT?

Компанія Valve, яка володіє однією з найпопулярніших ігрових платформ у світі, продовжує активний курс на модернізацію свого цифрового магазину. Останнім часом користувачі могли помітити значні зміни в інтерфейсі та навігації на головній сторінці, що є частиною загальної стратегії з оновлення досвіду взаємодії з сервісом. Проте справжня технологічна революція, схоже, готується всередині самої системи, пише Dexerto.

Інсайдер під ніком gabefollower опублікував у соціальній мережі X інформацію про знахідку в коді Steam, яка вказує на розробку спеціалізованого штучного інтелекту під назвою SteamGPT.

Згідно з отриманими даними, Valve планує інтегрувати цю технологію в кілька ключових напрямів діяльності платформи.

ШІ замість служби підтримки

Першим і найбільш очевидним стане служба підтримки Steam. Щодня мільйони гравців звертаються з технічними проблемами, питаннями щодо повернення коштів чи відновлення доступу до власних облікових записів. Впровадження SteamGPT дозволить автоматизувати обробку типових запитів, що суттєво пришвидшить отримання допомоги та розвантажить живих операторів.

Код вказує на те, що нейромережа зможе самостійно ідентифікувати та допомагати у виправленні різноманітних несправностей, з якими стикаються користувачі.

ШІ як античит у Counter-Strike 2

Окрему увагу в розробці приділено системі безпеки та принципам чесної гри. Виявлені фрагменти програмного коду свідчать про глибоку інтеграцію SteamGPT з механізмами античита в популярному шутері Counter-Strike 2.

Боротьба з порушниками в іграх від Valve завжди була пріоритетом, але з появою нової версії гри проблема читерства стала ще гострішою для ігрової спільноти. Очікується, що штучний інтелект зможе набагато ефективніше розпізнавати підозрілу поведінку гравців, аналізуючи величезні масиви даних у режимі реального часу, що дозволить Valve наносити більш точні та швидкі удари по зловмисниках.

ШІ оцінюватиме гравців

Ще одним цікавим аспектом майбутньої системи є її безпосередній зв'язок з показником довіри або так званим Trust Score. У екосистемі Steam цей показник використовується для оцінки надійності акаунта користувача. Він базується на шкалі від 1 до 10 й допомагає оцінити приблизну цінність облікового запису.

Така інформація є критично важливою для трейдерів, які займаються обміном рідкісних ігрових предметів на торговому майданчику. Ймовірно, SteamGPT зможе надавати користувачам детальні звіти про стан їхнього показника довіри, пояснюючи фактори, що впливають на цей рейтинг у конкретний момент.

Але все це поки що лише чутки

Поки що вся оприлюднена інформація базується виключно на витоках даних з програмного коду, і офіційного анонсу від представників Valve ще не було. Відповідно, точні терміни релізу чи остаточний набір функцій SteamGPT можуть змінитися до моменту офіційного запуску.

Проте сама наявність таких напрацювань у внутрішніх файлах підтверджує, що компанія серйозно налаштована використовувати сучасні технології машинного навчання для підтримки свого статусу лідера ігрової індустрії.

Користувачам залишається лише чекати на офіційні заяви, сподіваючись, що імплементація цих інтелектуальних рішень зробить ігровий досвід у Steam ще комфортнішим та безпечнішим для кожного учасника спільноти, а не навпаки.