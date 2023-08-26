Релиз Left 4 Dead 2 состоялся в далеком 2009 году, а теперь 14 лет спустя, Valve неожиданно выпустила новый официальный патч для игры.

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Как и большинство игр, разработанных Valve, Left 4 Dead 2 заслужила статус культовой и была настоящим кооперативным хитом своего времени.

Разработчики поддерживали свое детище спустя некоторое время после релиза, выпуская различные DLC и постоянные патчи с обновлениями и исправлением ошибок.

Когда сами Valve прекратили работать над игрой, фанаты Left 4 Dead 2 создавали собственный контент, который с легкой руки Ньюэлла и компании официально появлялся в игре.

Теперь Valve удивили всех, выпустив собственноручно сделанное обновление для Left 4 Dead 2, хотя оно не добавляет ничего кардинально нового.

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В основном, новый патч только исправляет старые ошибки и другие технические проблемы.

Хотя есть довольно смешное нововведение, согласно которому "по запросам сообщества" разработчики присвоили аллигатору в болоте имя Фред.

Доподлинно неизвестно в чем была идея выпуска этого патча. Возможно, Valve надеются, что он вернет в проект переставших играть геймеров.

А может быть, таким образом студия решила напомнить о Left 4 Dead 2 перед вероятным анонсом продолжения серии, слухи о разработке которого ходят уже много лет. Хотя это уже какая-то фантастика, ведь всем известно, что Valve не умеют считать до трех.