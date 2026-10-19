Легендарная игра о вампирах готовится к перезапуску – утечка с рок-концерта взбудоражила фанатов

Культовая ролевая игра 2004 года может обрести новую жизнь. Информация о разработке обновленной версии культового вампирского RPG-экшена появилась из неожиданного источника – рок-концерта.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines может получить обновленную версию. По крайней мере, об этом сообщили музыканты рок-группы во время своего выступления в Нью-Йорке, сообщает Gamerant.

Анонс со сцены

На Reddit появилась информация о том, что во время концерта в Бруклине участники группы The Genitorturers, чья музыка звучала в оригинальном саундтреке игры, спросили у зрителей, помнят ли они эту классическую RPG, и заявили о разработке ее ремейка. По словам посетителя мероприятия, музыканты активно подогревали интерес к игре и "хайпили" на этом вопросе.

Впоследствии эту информацию подтвердил инсайдер под ником Daimler_KKnD, который ранее точечно слил сведения о сеттинге Forza Horizon 6. Впрочем, он призвал фанатов не слишком надеяться на что-то грандиозное, ведь проект скорее напоминает "масштабный ремастер с определенными ограничениями", чем полноценный ремейк.

Трейлер оригинала: смотрите видео

Оригинальную Vampire: The Masquerade – Bloodlines студия Troika Games и издатель Activision выпустили 16 ноября 2004 года. Игра погружает игроков в мрачный Мир Тьмы, где они создают собственного персонажа, выбирая один из семи вампирских кланов.

Каждый клан обладает уникальными способностями и культурой, а механика Маскарада строго наказывает за демонстрацию сверхъестественных сил перед обычными людьми. Несмотря на технические проблемы во время релиза, игра обрела культовый статус благодаря глубоким диалогам, атмосфере и свободе действий.

В 2025 году, после почти 20 лет ожидания, вышло продолжение Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, которое прошло через очень сложный путь разработки, было на грани отмены и в итоге получило весьма посредственные отзывы. Именно поэтому фанаты скептически относятся к ремейку.

Кроме того, поклонники опасаются утратить уникальную атмосферу начала 2000-х годов и фирменный черный юмор игры.

Я могу быть циником, но не поверю в ремейк, пока не начну играть в него сам. Не тогда, когда его анонсируют, и не тогда, когда откроют предзаказ, а только тогда, когда буду выбирать клан на экране создания персонажа,

– прокомментировал один из фанатов игры на платформе Reddit.

Официального анонса от издателя пока не было, однако совокупность слухов свидетельствует об активной деятельности вокруг франшизы.