Vampire: The Masquerade – Bloodlines може отримати оновлену версію. Принаймні про це повідомили музиканти рок-гурту під час свого виступу у Нью-Йорку, інформує Gamerant.

Анонс зі сцени

На Reddit з'явилася інформація про те, що під час концерту в Брукліні учасники гурту The Genitorturers, чия музика лунала в оригінальному саундтреку гри, запитали у глядачів, чи пам'ятають вони класичну RPG, та заявили про розробку її ремейку. За словами відвідувача заходу, музиканти активно підігрівали інтерес до гри та "хайпили" на цьому питанні.

Згодом цю інформацію підтвердив інсайдер під ніком Daimler_KKnD, який раніше точково злив відомості про сетинг Forza Horizon 6. Утім, він закликав фанатів не надто сподіватися на щось грандіозне, адже проєкт скоріше нагадує "масштабний ремастер із певними обмеженнями", аніж повноцінний ремейк.

Трейлер оригіналу: дивіться відео

Оригінальну Vampire: The Masquerade – Bloodlines студія Troika Games та видавець Activision випустили 16 листопада 2004 року. Гра занурює гравців у похмурий Всесвіт Темряви, де вони створюють власного персонажа, вибираючи один із семи вампірських кланів.

Кожен клан володіє унікальними здібностями та культурою, а механіка Маскараду суворо карає за демонстрацію надприродних сил перед звичайними людьми. Попри технічні проблеми під час релізу, гра здобула культовий статус завдяки глибоким діалогам, атмосфері та свободі дій.

У 2025 році після майже 20 років очікування вийшло продовження Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, яке мало дуже складний шлях розробки, було на межі скасування та врешті отримало вельми посередні відгуки. Саме тому фанати скептично налаштовані щодо ремейку.

Крім того, шанувальники побоюються втратити унікальну атмосферу початку 2000-х років та фірмовий чорний гумор гри.

Я можу бути циніком, але не повірю в ремейк, поки не почну грати в нього сам. Не тоді, коли його оголосять, і не тоді, коли відкриють передзамовлення, а тільки тоді, коли обиратиму клан на екрані створення персонажа,

– прокоментував один із фанатів гри на платформі Reddit.

Офіційного анонсу від видавця поки не було, проте сукупність чуток свідчить про активні рухи навколо франшизи.