Гравці скаржаться на технічні проблеми, слабку рольову систему та лінійність, хоча й відзначають цікавий сюжет та атмосферу, розповідає 24 Канал з посиланням на відгуки в цифровому магазині Steam.

Дивіться також Ентузіасти створили гру по мультсеріалу Футурама на основі легендарної The Simpsons Hit & Run

Чому гравці розкритикували продовження культової RPG?

Після релізу Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 від The Chinese Room та Paradox Interactive зібрала понад 2 тисячі відгуків у Steam, а її рейтинг наразі становить лише 56%. Це значно нижче за показник оригінальної гри 2004 року, яка має 94% позитивних рецензій.

Гравці відзначають, що у гри якісна графіка, густа вампірська атмосфера та захопливий сюжет. Однак список недоліків виявився значно довшим. Користувачі скаржаться на поверхневу рольову складову, лінійність історії, вильоти, погану оптимізацію та необхідність використовувати лаунчер від Paradox.

Багато фанатів сходяться на думці, що Bloodlines 2 не можна вважати гідним продовженням культової першої частини.

Попри критику, піковий онлайн гри у Steam досяг 27 тисяч користувачів. Це значно більше, ніж у першої Bloodlines (3,2 тисячі), але трохи менше, ніж у безкоштовної королівської битви Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (29,4 тисячі).

Гра доступна на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5 та Xbox Series X і S. Розробники планують випустити два сюжетні доповнення у 2026 році: Loose Cannon та The Flower & the Flame.

Чому розробка гри була настільки складною?

Шлях Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 до релізу був одним із найскладніших в ігровій індустрії за останні роки. Гру вперше анонсували ще у 2019 році, і за неї відповідала студія Hardsuit Labs, як повідомляла IGN. Проєкт привернув увагу фанатів, оскільки до команди долучився Браян Міцода, один із головних сценаристів оригінальної Bloodlines.

Проте незабаром почалися труднощі. Реліз, спочатку запланований на 2020 рік, неодноразово переносили. У серпні 2020 року видавець Paradox Interactive звільнив Міцоду та креативного директора Ка'ая Клуні, що викликало хвилю обурення у спільноті, адже саме Міцода вважався гарантом збереження духу оригіналу.

На початку 2021 року Paradox ухвалила радикальне рішення: повністю усунути Hardsuit Labs від розробки та заморозити проєкт. Протягом двох років про долю гри майже нічого не було відомо, і багато хто припускав, що її скасували.

Аж у вересні 2023 року стало відомо, що розробку передали британській студії The Chinese Room, відомій за іграми Dear Esther та Amnesia: A Machine for Pigs. Нова команда суттєво змінила початкову концепцію. Якщо раніше гравець мав створити власного вампіра, то у фінальній версії протагоністом став Файр – стародавній вампір із заздалегідь прописаною історією.

Ця тривала й хаотична розробка зі зміною команди та бачення проєкту значною мірою вплинула на фінальний продукт та очікування гравців.