Найвідоміша відеогра про родину Сімпсонів перетворилася на Футураму завдяки амбітній модифікації, створеній групою фанатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.
Краще ніж сиквел?
Команда ентузіастів під тегом Slurm Team представила свій проєкт – Futurama Hit & Run, який трансформує оригінальну гру 2003 року про Сімпсонів. Мод змінює містечко Спрінгфілд Нью-Нью-Йорком з його упізнаваними деталями: штаб-квартирою Планетарного Експреса та прилеглими районами.
Перепрацювання зазнали усі персонажі, транспортні засоби та навіть місії. У висновку, проєкт вийшов більше схожим на окрему гру, аніж на модифікацію.
Трейлер – дивіться відео
На поробку вже відреагував головний творець оригінальної The Simpsons Hit & Run, яка потрапила в список найбажаніших для перевипуску класичних ігор, геймдизайнер Джо Макгінн.
Як головний дизайнер оригінальної гри, можу лише сказати… це виглядає приголомшливо! Я хочу в це пограти,
– написав він в коментарях до трейлера на YouTube.
Наразі для усіх охочих доступна безплатна демоверсія модифікації, отож кожен геймер має шанс побувати в ролі Фрая, який виконує різноманітні доручення професора Фарнсворта.