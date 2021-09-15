Великий Катай и плохие новости: новая информация о стратегии Total War: Warhammer III

Компания Creative Assembly представила фракцию Великий Катай с Total War: Warhammer III. Правда, поделились ее представители и одной неприятной вестью.

В мае компания Creative Assembly провела специальную презентацию, которая была посвящена ее будущей видеоигре Total War: Warhammer III. Тогда разработчики показали первый трейлер и полноценный игровой процесс, а также одновременно с этим представили новую фракцию – Кислев.

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На этот раз авторы Total War: Warhammer III показали еще одну очень важную фракцию, правда, за несколько дней до этого они поделились неприятной вестью. Дело в том, что новая стратегия не выйдет в этом году, хотя ее релиз должен был состояться уже осенью. Разработчики сместили это событие на начало 2022 года, хотя точной даты они все равно пока не назвали. В своем заявлении авторы написали, что им нужно больше времени для того, чтобы подготовить игру до релиза. Также они отметили, что в будущем планируют поддерживать новую часть несколько лет.

Не забыли разработчики Total War: Warhammer III и о представлении фракции Великий Катай. В целом это крупнейшее государство в этой вселенной, которым руководит Император небесных драконов и Лунная императрица. Правда, сыграть за них не получится, потому что они очень могущественные (боги), а потому не могут быть обычными лордами. В видеоигре этим государством будут управлять их дети – Чжао Мин и Мяо Ин. Эти герои владеют мощной магией и могут превращаться в драконов.

В целом армия этой фракции ориентирована на оборону, потому что она уже длительное время противостоит демонам Хаоса. Поэтому отряды ближнего и дальнего боя будут получать бонусы, сражаясь бок о бок. А в боях Великий Катай использует арбалетчиков, копьеносцев, алебардистов, алхимиков, астромантов, летающие корабли, пушки, а также терракотовых гигантов. Также авторы отметили, что главной задачей геймеров, которые будут играть за это государство, будет защита Великого Бастиона – огромной цитадели, которая находится на границе с землями Хаоса.

Великий Катай в видеоигре Total War: Warhammer III: видео