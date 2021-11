Видеоигра Cyberpunk 2077 неожиданно возглавила топ продаж Steam: в чем причина

Видеоигра Cyberpunk 2077, вышедшая в декабре 2020 года, неожиданно возглавила топ продаж Steam. Сейчас этот проект опережает не только известные хиты, но и все новинки этой осени.

Наверное, все поклонники видеоигр знают, что Cyberpunk 2077 сразу же после релиза удалили с сервиса PlayStation Store. Дело в том, что в тот момент эта версия игры не выдерживала никакой критики. Правда, со временем разработчики смогли исправить критические недостатки, а потому видеоигра вернулась в этот магазин. Самое интересное в этой ситуации то, что сразу после этого она возглавила топ продаж PS Store.

Что-то похожее произошло и в этот раз, правда, уже в другом популярном сервисе – Steam. Стоит начать с того, что в фирменном магазине Valve на этой неделе стартовала масштабная осенняя распродажа видеоигр. Наверное, сейчас в этом сервисе можно купить со скидкой любую игру. Понятно, что приняли участие в этой акции и разработчики из CD Projekt RED.

Представители компании решили продавать Cyberpunk 2077 со скидкой сразу в 50%. То есть сейчас этот проект можно приобрести за 449 гривен. Стоит добавить, что такую скидку эта игра получила впервые, а до этого при ее покупке можно было сэкономить максимум 33%.

Интересно, что скидка в 50% помогла этой видеоигре сразу же запрыгнуть на первую строчку в топе продаж Steam. Этот проект опередил не только разнообразные новинки этой осени (Battlefield 2042, Forza Horizon 5 или DEATHLOOP), но и немало известных игр, которые сейчас также продаются со щедрыми скидками: Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 или It Takes Two.

Также сразу же после старта этой распродажи увеличилось количество положительных рецензий на Cyberpunk 2077. Сейчас у этого проекта уже 84% положительных отзывов, а оценило его более 15 тысяч геймеров. Следует добавить, что в этом случае речь идет о рецензиях, которые этот проект собрал за последние 30 дней.

Наверное, самое удивительное в этой ситуации то, что последний раз разработчики выпускали масштабный патч для Cyberpunk 2077 еще в сентябре. Также стоит отметить, что такой бум продаж пока особо не повлиял на онлайн игроков.

Трейлер видеоигры Cyberpunk 2077: видео