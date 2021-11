Відеогра Cyberpunk 2077 несподівано очолила топ продажів Steam: у чому причина

Відеогра Cyberpunk 2077, яка вийшла в грудні 2020 року, несподівано очолила топ продажів Steam. Зараз цей проєкт випереджає не лише відомі хіти, а й всі новинки цієї осені.

Напевно, всі шанувальники відеоігор знають, що Cyberpunk 2077 одразу ж після релізу видалили з сервісу PlayStation Store. Річ у тім, що в той момент ця версія гри не витримувала жодної критики. Щоправда, з часом розробники змогли виправити критичні недоліки, а тому відеогра повернулася в цю крамницю. Найцікавіше у цій ситуації те, що одразу ж після цього вона очолила топ продажів PS Store.

Щось схоже сталося й цього разу, щоправда, вже в іншому популярному сервісі – Steam. Варто розпочати з того, що в фірмовій крамниці Valve цього тижня стартував масштабний осінній розпродаж відеоігор. Напевно, зараз у цьому сервісі можна придбати зі знижкою будь-яку гру. Зрозуміло, що взяли участь у цій акції й розробники з CD Projekt RED.

Представники компанії вирішили продавати Cyberpunk 2077 зі знижкою одразу в 50%. Тобто зараз цей проєкт можна придбати за 449 гривень. Варто додати, що таку знижку ця гра отримала вперше, а до цього при її купівлі можна було зекономити максимум 33%.

Цікаво, що знижка у 50% допомогла цій відеогрі одразу ж заскочити на першу сходинку у топі продажів Steam. Цей проєкт випередив не лише різноманітні новинки цієї осені (Battlefield 2042, Forza Horizon 5 чи DEATHLOOP), а й чимало відомих ігор, які зараз також продаються з щедрими знижками: Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 чи It Takes Two.

Також одразу ж після старту цього розпродажу збільшилася кількість позитивних рецензій на Cyberpunk 2077. Зараз у цього проєкту вже 84% позитивних відгуків, а оцінило його понад 15 тисяч геймерів. Варто додати, що в цьому випадку йдеться про рецензії, які цей проєкт зібрав за останні 30 днів.

Напевно, найдивніше у цій ситуації те, що востаннє розробники випускали масштабний патч для Cyberpunk 2077 ще у вересні. Також варто відзначити, що такий бум продажів поки особливо не вплинув на онлайн гравців.

Трейлер відеогри Cyberpunk 2077: відео