Netflix размышляют над соглашением с разработчиками GTA

Некоторые инсайдеры утверждают, что Grand Theft Auto может дебютировать на Netflix как часть планов стримингового гиганта по расширению своей аудитории путем добавления видеоигр.

Согласно информации инсайдеров, Grand Theft Auto может стать частью игрового портфолио Netflix уже в обозримом будущем.

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Еще в июле 2021 года стриминговые гиганты наняли бывшего исполнительного директора Electronic Arts – Майка Верду, чтобы он возглавил их новое игровое подразделение.

С тех пор Netflix выпустили несколько оригинальных и лицензированных игр на устройствах Android и iOS.

Некоторые проекты из каталога игр / Фото Netflix

И хотя компания продолжает наращивать собственные мощности по разработке, она также стремится увеличивать свой игровой каталог путем добавления игр сторонних разработчиков.

В частности, недавно в Wall Street Journal появилась информация якобы в Netflix обсуждали планы выпустить какую-нибудь из игр серии Grand Theft Auto на своей платформе.

Непонятно, могли эти обсуждения привести к лицензионному соглашению с Take-Two Interactive, однако такой договор может наделать немало шума в индустрии.

К тому же интересно, что эта информация появилась чуть более как два месяца спустя как Netflix начал тестировать свою библиотеку игр на ПК, Mac и смарт-телевизорах в Великобритании и Канаде.