Что-то пошло не по плану разработчиков: видеоигру Red Dead Online заполонили странные лошади

В этом месяце для видеоигры Red Dead Online вышло масштабное дополнение с названием "Blood Money". Правда, все обсуждают не нововведения, которые появились в игре, а достаточно странные баги.

Недавно представители Rockstar Games отметили, что последнее дополнение для GTA Online, которое вышло 20 июля, стало самым успешным в истории этой видеоигры. Похожее масштабное обновление получила и другая игра от разработчиков из этой компании – Red Dead Online, хотя успешным его очень трудно назвать.

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Стоит начать с того, что это дополнение получило название "Blood Money", а его релиз состоялся 13 июля. С выходом этого обновления в игру добавили новый вид работ – преступления, а также особые задания (перспективы). Также в видеоигре появилось еще немало классических вещей (костюмы, брошюры и новый абонемент), хотя о главном "обновлении" разработчики почему-то не написали ничего.

Дело в том, что после выхода этого дополнения геймеры начали массово жаловаться на лошадей, которые просто заполонили видеоигру. Игроки в Red Dead Online отмечают, что в открытом мире появилось немало этих животных. А самое интересное, что они ведут себя очень странно: одни просто стоят на месте и вообще не двигаются, а другие – куда-то несутся, не замечая никаких преград. Также геймеры отмечают, что сейчас в игре можно найти и мертвых лошадей. Важно отметить, что речь идет не о диких животных, а именно о лошадях, в которых есть владельцы (на них есть седла и прочая экипировка). Интересно, что иногда игроки встречают даже клонов своих животных.

Понятно, что что-то пошло не по плану разработчиков, поскольку подобное трудно назвать нормой. Правда, представители Rockstar Games пока никак не комментировали эту ситуацию. Интересно, что в геймеров уже есть несколько предположений: одни пользователи считают, что это лошади игроков, которые находятся в офлайне, а другие полагают, что этот баг как-то связан с кат-сценами в конюшне. На самом деле версий больше, хотя все они сходятся на том, что это технический недостаток, который разработчики должны исправить.

Проблемные лошади из видеоигры Red Dead Online: видео