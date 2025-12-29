Epic Games Store бесплатно раздает пространственную головоломку Viewfinder
- Epic Games Store предлагает бесплатно получить головоломку Viewfinder от Sad Owl Studios, акция продлится одни сутки.
- Viewfinder позволяет игрокам изменять окружающий мир с помощью камеры мгновенной печати, что предоставляет уникальный игровой опыт.
Epic Games Store продолжает серию новогодних подарков, предлагая пользователям бесплатно получить головоломку Viewfinder от шотландской студии Sad Owl Studios. Проект, получивший высокие оценки критиков и игроков, заменил в раздаче игру Skald: Against the Black Priory.
Акция имеет ограниченный срок действия, после чего в магазине появится следующий тайный сюрприз для геймеров, рассказывает 24 Канал.
В чем особенность игрового процесса Viewfinder?
Центральной механикой Viewfinder является использование камеры мгновенной печати, которая позволяет буквально менять окружающий мир. Игроки могут создавать снимки и превращать их в часть физического пространства.
Это дает возможность заходить внутрь фотографий, картин, набросков и даже 8-битных игровых скриншотов или почтовых открыток, оживляя их ради свободы творчества. Такой подход делает двумерные изображения частью реальности и позволяет использовать их для решения сложных пространственных задач.
Трейлер Viewfinder – смотрите в видео:
Проект шотландской студии впервые появился в июле 2023 года на ПК и PlayStation 5. Впоследствии он стал доступным на PlayStation 4 в декабре того же года, на Xbox Series X и S в августе 2025 года, а на Nintendo Switch вышла совсем недавно – в декабре 2025 года.
Игра имеет высокий рейтинг на Metacritic, что составляет 81–84%. В сервисе Steam пользователи оценили ее еще выше – на 94%, что соответствует очень положительным отзывам.
Игроки особо отмечают великолепный визуальный стиль, уникальные механики и печальную, но эмоциональную историю.
Как получить игру Viewfinder?
Для получения бесплатной копии в Epic Games Store достаточно перейти на страницу игры и нажать кнопку "Получить". Раздача не сопровождается региональными ограничениями и продлится ровно одни сутки.
Акция завершится 30 декабря в 18:00 по киевскому времени. После этого Viewfinder сменит следующая тайная игра, название которой магазин держит в секрете до последнего момента.