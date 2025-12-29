Epic Games Store безплатно роздає просторову головоломку Viewfinder

Epic Games Store продовжує серію новорічних подарунків, пропонуючи користувачам безплатно отримати головоломку Viewfinder від шотландської студії Sad Owl Studios. Проєкт, що отримав високі оцінки критиків та гравців, замінив у роздачі гру Skald: Against the Black Priory.

Акція має обмежений термін дії, після чого в магазині з'явиться наступний таємний сюрприз для геймерів, розповідає 24 Канал.

Дивіться також У The Last of Us 2 знайшли та відновили механіки вирізані розробниками

У чому особливість ігрового процесу Viewfinder?

Центральною механікою Viewfinder є використання камери миттєвого друку, яка дозволяє буквально змінювати навколишній світ. Гравці можуть створювати знімки та перетворювати їх на частину фізичного простору.

Це дає можливість заходити всередину фотографій, картин, начерків і навіть 8-бітних ігрових скриншотів чи поштових листівок, оживляючи їх заради свободи творчості. Такий підхід робить двовимірні зображення частиною реальності та дозволяє використовувати їх для розв’язання складних просторових завдань.

Трейлер Viewfinder – дивіться відео:

Проєкт шотландської студії вперше з’явився в липні 2023 року на ПК та PlayStation 5. Згодом він став доступним на PlayStation 4 у грудні того ж року, на Xbox Series X та S у серпні 2025 року, а на Nintendo Switch вийшла зовсім нещодавно – у грудні 2025 року.

Гра має високий рейтинг на Metacritic, що становить 81–84%. У сервісі Steam користувачі оцінили її ще вище – на 94%, що відповідає дуже позитивним відгукам.

Гравці особливо відзначають чудовий візуальний стиль, унікальні механіки та сумну, але емоційну історію.

Як отримати гру Viewfinder?

Для отримання безплатної копії в Epic Games Store достатньо перейти на сторінку гри та натиснути кнопку "Отримати". Роздача не супроводжується регіональними обмеженнями та триватиме рівно одну добу.

Акція завершиться 30 грудня о 18:00 за київським часом. Після цього Viewfinder змінить наступна таємна гра, назву якої магазин тримає в секреті до останнього моменту.