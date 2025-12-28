Эти функции имеют готовые анимации, скрипты и даже записанные реплики персонажей, что позволило энтузиасту их активировать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на страницу Speclizer в соцсети X.

Смотрите также Бюджет Star Citizen вскоре достигнет заоблачной суммы – это может быть самая дорогая игра в истории

Как работают эти секретные механики и почему их убрали?

Обнаруженная система подглядывания значительно расширяла возможности взаимодействия с окружением. Она позволяла игроку не только осторожно выглядывать слева или справа от препятствия, но и поднимать голову над объектами или даже заглядывать под них.

По словам исследователя, управление этой функцией и соответствующие анимации были реализованы на высоком уровне, что делает ее отсутствие в игре еще более загадочным.

Другая интересная находка касается механики взятия врагов "на мушку". Игрок мог держать противника под прицелом, заставляя того поднять руки вверх. После этого персонаж мог приказывать врагу двигаться в нужном направлении. Для реализации этой фишки разработчики даже подготовили и записали специальные голосовые реплики.

Как работали удаленные механики держания на прицеле – смотрите видео:

Почему эти функции удалили из игры?

Несмотря на техническую готовность обеих систем, студия Naughty Dog никогда официально не упоминала об этих наработках.

Вероятно, разработчики решили отказаться от них из-за возможных проблем с игровым темпом или сложностей с адаптацией таких механик под дизайн конкретных локаций.

Также существует предположение, что эти элементы могли конфликтовать с другими аспектами геймплея, которые были в приоритете во время разработки.