Фавориты BLASTtv Austin Major 2025 по CS 2 оборвали выигрышную серию, длившуюся более 140 дней

Основная стадия BLASTtv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2 подарила фанатам киберспорта сенсацию, ведь фавориты турнира прервали собственную победную серию, длившуюся несколько месяцев.

Основная стадия техасского "Мейджора" началась с сенсации, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Неожиданный результат

Бразильский коллектив Legacy ошеломил Vitality и всех фанатов киберспорта, в первом же раунде Stage 3 уничтожив фаворитов соревнования со счетом 13-3 на карте Inferno.

Это поражение прервало 30-матчевую победную серию французской команды на LAN турнирах.

За прогнозами Favbet, Vitality має всі шанси на перемогу у BLASTtv Austin Major 2025. Коефіцієнт на їхній виграш – 1.60. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Бразильцы же стали лишь второй командой, победившей Vitality в 2025 году, после турецкой Aurora (бывшие Eternal Fire, – ред.), которая одолела коллектив Дэна "apEX" Мадесклера в четвертьфинале BLAST Bounty более 140 дней назад.

После матча капитан Vitality не скрывал своего разочарования, однако расстроил его не конец впечатляющей серии, а невыразительная игра.

Серия не имеет большого значения... Вот то как мы сегодня сыграли. Это наша вина. Мы играли плохо. Нам не хватало всего понемногу,

– сказал он.

Интересно, что после поражения в дебюте Vitality собрались и без лишних проблем одолели Nemiga и 3DMAX, попав в сетку 2-1, где встретятся с Virtus.pro в матче за выход в плей-офф уже сегодня (14 июня) в 23:00 по киевскому времени.