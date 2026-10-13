NAVI больше не самая прибыльная команда в истории Counter-Strike: кто потеснил украинцев

Французская организация Vitality возглавила список самых прибыльных команд в истории Counter-Strike. Решающим стал счет 3:0 в финале ESL Pro League Season 24 против MOUZ.

Как Vitality опередили NAVI?

Финал турнира ESL Pro League Season 24 состоялся в воскресенье. Именно эта победа принесла Vitality первое место. Общая сумма призовых команды теперь составляет 13 886 593 доллара. Это на 204 133 доллара больше, чем у Natus Vincere, у которых 13 682 460 долларов, пишет Pley.gg.

Перед финалом у Vitality было 13 591 593 доллара, и они отставали от NAVI примерно на 91 тысячу долларов. Призовые за первое место в Катовице составили 295 тысяч долларов, и именно эта сумма решила все.

Что еще входит в топ-5 по призовым?

По состоянию на 12 октября 2026 года третье место занимает Astralis с 11 712 259 долларами. Далее следуют FaZe Clan с 10 440 259 долларами и MOUZ с 8 750 374 долларами.

Почему этот титул особенный?

Катовице принесли Vitality четвертый титул ESL Pro League. Ранее команда выигрывала лигу в Season 16 в 2022 году, а также в Season 21 и Season 22 в 2025 году. Более трех раз турнир не выигрывала ни одна другая организация. По три титула имеют NAVI, MOUZ, Astralis и Fnatic. Astralis и Fnatic завоевали свои третьи трофеи в 2020 году, когда Season 11 и Season 12 проходили онлайн в региональных дивизионах без глобального финала.

Это уже третья победа Vitality в лиге за последние четыре сезона. Серию прервала только NAVI, выигравшая Season 23 в марте. Для Vitality этот трофей стал 31-м в истории команды в Counter-Strike, так что по количеству наград она сравнялась с NAVI.

Что дальше для Vitality?

Следующий турнир команды – PGL Bucharest. Прогнозное обновление VRS, опубликованное после финала, ставит Vitality на первое место, а MOUZ – на второе. Официально же рейтинг Valve обновляется лишь раз в месяц.