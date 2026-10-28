Vitality обыграли NAVI и вышли в плей-офф PGL Masters Bucharest

Vitality вышла в плей-офф PGL Masters Bucharest после уверенной победы над Natus Vincere. Команда завершила групповой этап с результатом 3 – 1, а запасной игрок Юстинас "jL" Лекавичюс впервые сыграл против бывших партнеров.

Как Vitality справилась с NAVI

В матче на карте Inferno, выбранной Natus Vincere, Vitality выиграла со счетом 13:2, затем доминировала на Dust2 со счетом 3:9 и в итоге закрепила победу со счетом 13:9, пишет HLTV.

jL после матча рассказал, что ушел из Natus Vincere в июле, а этот матч стал для него первой встречей с бывшей командой за всю карьеру. После игры он не скрывал радости.

На Inferno Vitality полностью перехватила инициативу. Матье "ZywOo" Эрбо в начале карты делал по несколько убийств за раунд, а в обороне решающую роль сыграл Уильям "mezii" Мерриман: он набирал как минимум одно убийство в 11 раундах подряд. Шахар "flameZ" Шушан и jL держали позицию на "Banana".

Михай "iM" Иван сыграл карту, о которой лучше забыть: в первом тайме он погибал в каждом раунде и не сделал ни одного убийства, а в целом завершил ее с 5,1 ADR. Двумя фрагами из MP9 во втором тайме он спас себя от нулевой статистики, а Natus Vincere только радовалась, что избежала счета 0:13.

Что произошло на Dust2

Здесь iM вернулся в форму. Вместе с Дрином "Маказзе" Шакири и Игорем "w0nderful" Ждановым он построил надежную оборону. Два из трех раундов Vitality в первом тайме она выиграла благодаря клатчам, а Natus Vincere ушла на перерыв с большим преимуществом.

После смены сторон все перевернулось. Vitality на стороне защитников действовала как сплошная стена: агрессивно играла на Catwalk и удачно расставляла игроков на B, поэтому у соперника не было шансов зайти на точку. Команда Алекси "Алексиб" Виролайнена установила бомбу лишь дважды: в пистолетном раунде и в последнем. Даже тогда mezii выиграл клатч 1 на 2 и поставил точку в серии из 10 выигранных раундов подряд.

Лучшим игроком матча стал mezii: 33 убийства против 25 смертей и рейтинг 1,58. У ZywOo было 32–23 и 1,42, у Robin "ropz" Kool – 30–19 и 1,29, у jL – 27–19 и 1,23, а у flameZ – 27–22 и 1,19. В Natus Vincere лучше всех выглядел w0nderful с рейтингом 1,03. Худшие показатели у Aleksib (0,71) и iM (0,70).

Vitality играет сильно даже с запасным игроком

Несмотря на отсутствие основного игрового лидера, команда не потеряла уровня. jL считает, что это и является силой Vitality. Он объяснил, что, хотя без него приходится нелегко, нынешний состав команды просто требует большего общения.

Именно поэтому Vitality – лучшая команда мира: она умеет подстраховывать игроков,

– прокомментировал Лекавичюс.

Сравнивать этот состав с предыдущим jL отказался, ведь, по его мнению, это покажет время. В то же время он признался, что теперь чувствует себя увереннее, потому что знает, что делать. Играть против бывших коллег, по его словам, оказалось легче, чем он ожидал.

Что ждет jL дальше

О планах на будущее игрок говорил откровенно. Он сказал, что идеальный вариант для него – попасть в команду и снова бороться за трофеи. Если после Мейджора в Сингапуре команды не найдется, он может завершить карьеру, сосредоточиться на контенте и семье, но подписывать контракт только ради игры не собирается.

Кто еще борется за плей-офф

Natus Vincere еще имеет шанс. Команда сыграет в раунде на выбывание в группе 2 – 2 против Spirit 28 октября. В тот же день The MongolZ в 13:00 встретится с Nemiga, а в 16:00 Liquid сыграет с FURIA. Победители получат место в плей-офф и путевку во второй этап Мейджора.