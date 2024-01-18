Издатели GTA подали судебный иск на Remedy Entertainment – обвиняют тех в плагиате

Издатель игр GTA Take-Two Interactive подал иск против создателей оригинальных Max Payne – Remedy Entertainment, ссылаясь на нарушение ими авторских прав по торговой марке.

Владельцы Rockstar – Take-Two Interactive подали в суд на студию Remedy по достаточно абсурдной причине.

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В апреле 2023 года Remedy объявила о обновление своего логотипа.

Директор по коммуникациям студии Томас Пуха тогда рассказал, что компания решила изменить дизайн после 20 лет использования, поскольку старое лого включало в себя шар, символизирующий эпоху игр о Максе Пейне.

Старый лого Remedy / Фото Remedy

, что по сделке от 2002 года франшиза Max Payne перешла в собственность Take-Two за 48 миллионов долларов.

С тех пор финские разработчики имели массу других успешных проектов, объединенных в так называемую "remedyverse", в частности, выпустив одну из лучших видеоигр 2023 года – Alan Wake 2.

Заметьте,– это вселенная, объединяющая события игр Remedy: Alan Wake и Control.

Чтобы символизировать этот новый вектор развития студии, был обновлен дизайн логотипа, где буква R теперь намекает на механики смещения и изменения времени, используемых в играх Remedy.

Новый логотип Remedy / Фото Remedy

Но, как оказалось, такой креатив не очень понравился Take-Two Interactive, считающим, что новая эмблема финских разработчиков слишком похожа на логотип Rockstar и что это сходство может вызвать путаницу среди геймеров.

Всем известно лого Rockstar / Фото Take-Two

Судебный иск по этой теме был зарегистрирован в Великобритании в мае 2023 года.

Пока что суд не принял решение, но, похоже, большинство геймеров в сети в этом "конфликте" становятся на сторону Remedy и, как нам кажется, делают правильный выбор.