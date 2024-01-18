Власники Rockstar – Take-Two Interactive подали в суд на студію Remedy з доволі абсурдної причини.

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У квітні 2023 року Remedy оголосила про оновлення свого логотипа.

Директор із комунікацій студії Томас Пуха тоді розповів, що компанія вирішила змінити дизайн після 20 років використання, оскільки старе лого містило в собі кулю, яка символізувала епоху ігор про Макса Пейна.

Старе лого Remedy / Фото Remedy

Цікаво, що за угодою від 2002 року франшиза Max Payne перейшла у власність Take-Two за 48 мільйонів доларів.

Відтоді фінські розробники мали масу інших успішних проєктів, об'єднаних у так звану "remedyverse", зокрема випустивши одну з найкращих відеоігор 2023 року – Alan Wake 2.

Зауважте, "remedyverse" – це всесвіт, яких об'єднує події ігор Remedy: Alan Wake та Control.

Щоб символізувати цей новий вектор розвитку студії, було оновлено дизайн логотипа, де літера "R" тепер натякає на механіки зсуву та зміни часу, що використовуються в іграх Remedy.

Новий логотип Remedy / Фото Remedy

Але, як виявилося, такий креатив не дуже сподобався Take-Two Interactive, які вважають, що нова емблема фінських розробників занадто схожа на логотип Rockstar і що ця схожість може викликати плутанину серед геймерів.

Усім відоме лого Rockstar / Фото Take-Two

Судовий позов на цю тему був зареєстрований у Великій Британії в травні 2023 року.

Поки що суд не прийняв рішення, але, схоже, що більшість геймерів у мережі в цьому "конфлікті" стають на сторону Remedy і, як нам здається, роблять правильний вибір.