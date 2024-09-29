Сын легендарного Стивена Спилберга рассказал о любимой видеоигре отца

Макс Спилберг – сын культового кинодела Стивена Спилберга, дал интервью MinnMax, где помимо прочего рассказал о любимой видеоигровой серии своего отца.

По словам его сына, легендарный Стивен Спилберг является большим поклонником известной видеоигровой серии.

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Какую игру обожает легенда кино

Макс Спилберг рассказал, что культовый режиссер – настоящий геймер, который при этом обожает играть именно на ПК.

Он играет в игры, он настоящий компьютерный геймер... Он иногда говорит: "Эй, что хорошего, в какую новую Call of Duty стоит поиграть, пришли мне список пяти лучших шутеров, я скачаю их, и мы сможем поиграть в них вместе, когда приедешь домой",

– рассказал Макс.

Как объяснил Спилберг младший, папе очень нравятся именно сюжетные кампании серии CoD. Интересно также то, что режиссер не слишком любит консоли.

Я всегда пытаюсь заставить его сыграть в Uncharted, говорю ему, "это как Индиана Джонс, ты бы это оценил", а он всегда говорит "Я не могу, я не люблю геймпады, только клавиатуру и мышь",

– добавил Макс.

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Приятно знать, что одна из крупнейших звезд Голливуда разбирается не только в кинематографе, но и в области виртуальных развлечений.