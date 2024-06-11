5 интересных видеоигр для телефонов, которые помогут убить время, а не вашу батарею

Во времена блэкаутов как никогда становится актуальным мобильный гейминг. Советуем узнать о 5 интересных видеоиграх, которые помогут пережить "темные" часы, но не разрядят ваш телефон.

Как скрасить время без света с помощью смартфона, расскажет Games 24.

Интересно Списано на отлично: видеоигры, авторы которых "украли" идею у других и сделали ее еще лучше

Little Alchemy 2

Сможете создать в игре зарядную станцию? / Фото с facebook Little Alchemy

В этой игре-головоломке игроку необходимо создавать новые объекты путем логического смешивания других. Со старта в распоряжении пользователя лишь четыре классических элемента: земля, огонь, вода и воздух.

Звучит сложно, но поверьте, всего за несколько часов вы научитесь создавать все что угодно: от бойлеров до динозавров.

2048

Классика жанра головоломок / Фото из App Store

Слова и объяснения, скорее всего, здесь лишние, ведь в свое время эта головоломка была одной из самых популярных мобильных игр в мире.

Совайте квадратики с числами, думайте на несколько шагов вперед и вы обязательно соберете заветные 2048, а потом можете замахнуться на личный рекорд.

Советуем затеять в компании друзей соревнование – кто наберет больше баллов, тогда вы даже не заметите, что свет уже появился.

Flow Free

Не думайте, что это очень легко / Фото из App Store

На первый взгляд, довольно простенькая головоломка, задача игрока в которой – соединять точки одинаковых цветов.

Однако с прогрессом уровни становятся все сложнее и действительно заставляют "почесать затылок" в поиске решения.

Stack

Проверка на ловкость и инженерное чутье / Фото из App Store

Если предыдущие игры были испытанием на логику, то простенькая игрушка Stack проверит вашу реакцию.

Все что требуется от игрока – метко и ловко тыкать в дисплей, чтобы построить из блоков как можно более высокое сооружение.

Crossy Road

Почему цыпленок перешел дорогу / Фото из App Store

Игровой процесс построен на том же, что и в предшественнице – нужно вовремя щелкнуть по экрану.

Правда, здесь это помогает вашему виртуальному протеже как можно дальше продвинуться через опасные дороги, реки и другие препятствия.

При этом в Crossy Road куда большая ответственность, ведь от ваших кликов зависит жизнь игрового аватара – цыпленка, медвежонка или кого вы там себе выберете среди большого количества скинов, доступных в игрушке.