Во втором майском пополнении Xbox Game Pass появляется украинская игра

В очередном обновлении Xbox Game Pass появляется сразу несколько громких игр, среди которых долгожданные релизы первого дня, популярные продолжения, а также популярный украинский проект.

Чего ждать в Xbox Game Pass в мае

Microsoft объявила список игр второй майской волны пополнения библиотеки Xbox Game Pass 2025 года. Они будут открываться в течение нескольких дней, начиная с 21 мая, пишет 24 Канал.

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Вторая волна стартует с Monster Train 2, что сразу попадает в библиотеки Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Игру можно будет сыграть на облачных сервисах, ПК и Xbox Series X/S.

22 мая подписчики стандартного Game Pass Standard на Xbox Series X/S получат доступ к трем новинкам – Creatures of Ava, Senua's Saga: Hellblade II и украинской S.T.A.L.K.E.R. 2 от GSC Game World.

Также 22 мая в сервисе появится Tales of Kenzera: Zau – она будет доступна для игроков на облаке, ПК и Xbox Series X/S через Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

После небольшого перерыва к Game Pass присоединится Tom Clancy's The Division 2. Игра будет доступна с 27 мая через все варианты подписки – для облака, консолей и ПК.

28 мая появится еще один проект – "To a T", который станет доступным пользователям Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

На следующий день, 29 мая, в сервис добавят Metaphor ReFantazio, что выйдет на облаке, ПК и Xbox Series X/S. В тот же день состоится еще один релиз первого дня – Spray Paint Simulator, который будет доступен для тех же платформ и подписок.

Некоторые игры из второй майской волны выйдут уже в июне. В частности, 3 июня к Game Pass присоединятся Crypt Custodian и Symphonia – обе игры будут доступны на облаке, консолях и ПК через все основные типы подписок.



Игры второй майской волны в Xbox Game Pass / Фото Microsoft

Как всегда, с обновлением сервиса некоторые проекты покинут библиотеку. После 31 мая Game Pass потеряет Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 и Slayer X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.

Также стало известно, что Siege X получит специальные внутриигровые бонусы для пользователей Game Pass Ultimate.