В сразу нескольких обширных интервью различным изданиям лидеры разработки проекта от Guerrilla Games: директор игры Матисс де Йонг и главный нарративный дизайнер Бенджамин МакКоу поделились особенностями будущего продукта и пообещали удивить геймеров подводным миром игры.

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В Horizon Forbidden West главная героиня Элой оставляет свои родные пенаты из Zero Dawn и направляется к западному побережью Америки – солнечной Калифорнии.

По словам МакКоу, главной задачей дизайнеров открытого мира было углубить его, однако не путем простого увеличения карты. Одним из ключевых способов этого действительно стало придание глубины в буквальном смысле, ведь в интервью IGN создатели игры рассказали, что поставили перед собой цель: создать подводный мир, который бы "ничуть не уступал по красоте тому, который вы видите на поверхности".

Исследование подводного мира – совершенно новая механика серии, поскольку в предыдущей части вы могли плавать только близко к поверхности воды. Теперь же вы можете погружаться так глубоко, как захотите. С маской для подводного плавания вы можете оставаться под водой столько, сколько захотите, и вам не придется испытывать давление со стороны кислородного баллона, который постоянно исчерпывается. Вы можете не спешить и исследовать эти прекрасные подводные места, – рассказал Маккой.

Элой в маске для подводного плавания / изображение ali2day.com

По словам разработчиков, им было недостаточно просто показать подводный мир, они хотели сделать так, чтобы игрокам самим захотелось исследовать каждый его уголок. В игре будут цели затопленные районы Сан-Франциско в которые игрок может попасть не только для того, чтобы полюбоваться жутким и одновременно увлекательным постапокалиптическим пейзажем, но и чтобы выполнить интересные квесты и найти потерянные сокровища прошлых эпох.

Городской порт Сан-Франциско в Forbidden West / скриншот с YouTube

Однако и здесь Guerrilla Games не остановились, ведь им было мало "простой возможности плавать под водой". Подводные уровни в Horizon Forbidden West будут иметь собственные игровые механики, некоторые из которых мы уже могли видеть в недавних трейлерах проекта. К примеру, в игре будут подводные течения, которых нужно остерегаться и "ламинария", которую Элой будет использовать, чтобы скрыться от различных врагов, что подстерегают ее даже под толщей воды. К тому же разработчики сообщили, что подводные уровни также будут иметь механику построенную по принципу "кошки-мышки", а детальные подробности о подводном мире появятся в ближайшие месяцы.

Элой скрывается в зарослях ламинарии / изображение geekculture.co

При этом вода в Forbidden West будет настоящим представителем "некстгена" консолей. Об этом директор игры Матисс де Йонг рассказал в интервью GQ, раскрыв какое безумное количество времени было потрачено для разработки новых технологических волн и воды в проекте.

Наши инженеры потратили невероятное количество времени на рендер воды и создание волн. Вероятно, они потратили на это годы, – сказал де Йонг.

Когда игрокам представится возможность окунуться в удивительный мир Horizon Forbidden West еще не известно, ведь прямо сейчас у проекта нет подтвержденной даты релиза. Однако, руководство PlayStation недавно заявило, что игра находится на "заключительной" стадии разработки и ее планируют выпустить в конце этого года.