Военные из США рассказали о настоящем фан-клубе Pokemon GO на военной базе в Афганистане

Недавно США объявили о выводе войск из Афганистана спустя более двух десятилетий после начала войны в стране. Сразу несколько военнослужащих и гражданских, поделились интересными воспоминаниями о "мини фан-клубе" Pokemon GO на военной базе в городе Баграм.

Американские силы оставили Баграм, который почти 20 лет был крупнейшей военной базой в Афганистане. Но некоторые военные поехали домой не одни, а в компании с редкими покемонами, которых нашли в окрестностях.

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Статья, опубликованная на портале об американских военных, рассказывающая о выводе контингента войск из Афганистана, содержит интервью с бывшими и действующими членами вооруженных сил США, которые играли в Pokemon GO, находясь на службе на военном аэродроме Баграм, недалеко от Кабула, в течение последних нескольких лет.

Как утверждают очевидцы событий, ранее на этой базе прямо-таки процветало сообщество игроков в Pokemon GO, состоявшее из военнослужащих, работников по договору подряда и приезжих гражданских лиц, "игравших в игру во время тренировок и после работы".

Pokemon GO позволяет игрокам ловить и драться с цифровыми монстрами (покемонами), которых можно найти в реальных местах, с помощью того, что приложение связано с Google Maps.

Мы не ожидали, что Pokemon Go станет таким хитом в Баграме, но все же он им стал, – поделился воспоминаниями Кори Олсен, техник-электрик боевых вертолетов, который играл в игру с сослуживцами во времена пребывания в Баграме в 2019 году.

Служба в Афганистане давала военным-геймерам шанс получить покемонов, которых нельзя поймать в Америке, поскольку некоторые экземпляры встречаются только в определенных регионах. Кроме утоления скуки, игра также помогала солдатам социализироваться. Военные и гражданские специально приезжали к окраинам базы, чтобы посетить "тренажерные залы" покемонов.

Возможность начать разговор с абсолютным незнакомцем о чем-то вроде покемонов прямо посреди зоны боевых действий была замечательным способом оставаться человеком в таких суровых условиях, – заявил Уилбур Ландаверде, работавший на военной базе в 2020 году.

В Pokemon GO игроки борются за управление тренажерными залами, размещая в них покемонов для ведения боя. Если существо одного игрока сильнее другого, то оно выгоняет побежденного покемона и занимает его место.

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Капитан Национальной гвардии Аляски – Джон Саттер, который заступил на службу в Баграме еще в 2019 году вспомнил собственное знакомство со здешней общиной Pokemon GO. По его словам, он увидел, что на базе был зал захваченный покемоном Вольторбом, который известен тем, что может подорвать себя. Капитан решил, что лидерство такого покемона на военной базе не к добру, и победил его, став "владельцем" зала.

Примечательным является то, что покемоны, оставленные в тренажерном зале, могут вернуться к своим владельцам только после поражения в битве против вражеских игроков. А значит, когда Саттер отправился домой в рамках вывода войск его верный товарищ остался охранять базу, хоть и виртуальную. Однако сам Джон предполагает, что очень скоро кто-то "займется" его залом.

Я уверен, что где-то в Афганистане какой-то ребенок скоро будет хвастаться тем, как взял под контроль американский тренажерный зал покемонов, – шутит военнослужащий.

Как и другие американские ветераны, капитан Саттер заявил, что пессимистично относится к будущему Афганистана после выхода войск США. Но искренне надеется, что когда ситуация улучшится, и он сможет снова сыграть там в Pokemon GO и отвоевать свой тренажерный зал, уже как мирный человек.