Фанатам видеоигр, заставляющих задуматься, может быть интересным анонс проекта War Fantasy, информирует 24 Канал.

Будущий инди-хит?

Сначала War Fantasy выглядит как очередной военный шутер, но трейлер быстро дает понять, что проект пытается стать чем-то гораздо большим и более глубоким.

Соло-разработчик Non-Euclidean сочетает классические FPS механики с элементами психологического хоррора, где игроком будут управлять с помощью манипуляций, а каждый уровень будет превращаться в нечто асбтракте и тревожное.

В официальном описании, создатель называет свою работу "The Stanley Parable с заряженной винтовкой", что сразу же дает понять чего стремится достичь игра.

The Stanley Parable стала культовой благодаря постоянной ломке "четвертой стены" и саркастическому рассказчику, который комментирует буквально каждое решение игрока и часто спорит с ним.

War Fantasy в свою очередь изобразит протагонистом не офисного работника, а солдата-новобранца, которого психологически "муштрует" сумасшедший командир.

Вместо того, чтобы дать игрокам почувствовать себя всесильным героем, проект сосредоточится на том, чтобы они чувствовали себя контролируемыми, растерянными и психологически замкнутыми, информирует Yahoo Tech.

Сочетание эстетики военных шутеров, сюрреалистического ужаса, манипулятивного повествования и абстрактной архитектуры уровней создает уникальный коктейль впечатлений, из-за которого на игру точно стоит обратить внимание.

War Fantasy выйдет на ПК и пока не имеет даты релиза, но ее уже можно добавить в Steam.