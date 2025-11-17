Sony закрыла Concord еще в прошлом году, но игра снова временно вернулась в сеть

Шутер Concord от Firewalk Studios, который Sony закрыла вскоре после провального релиза в 2024 году, неожиданно вернулся к жизни. Однако радость сообщества, которое плохо восприняло закрытие проекта, длилась недолго.

Что происходит с Concord?

Группа разработчиков-энтузиастов, известных под никами Red, open_wizard и gwog, после года упорного труда смогла сделать почти невозможное. Они занимались обратной разработкой и созданием серверного кода, чтобы вернуть к жизни Concord, который считался навсегда потерянным. Несколько дней назад они объявили об успехе на Reddit и в Discord, сообщив, что им удалось сыграть полноценный матч. По их словам, проект все еще находится на ранней стадии разработки, однако уже является "грабельным, хоть и с ошибками", пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Как это было Все говорят о Concord: новый кандидат на звание самого большого провала 2024 года

Однако почти сразу после этой новости ситуация кардинально изменилась. Видеоролики, демонстрировавшие игровой процесс на фанатских серверах, начали быстро исчезать из сети. Причиной стали жалобы на нарушение авторских прав (DMCA), присланные компанией MarkScan, которая часто представляет интересы Sony в подобных делах.

Столкнувшись с "тревожными юридическими действиями", команда разработчиков решила приостановить развитие проекта на неопределенное время.

Они также закрыли доступ к своему Discord-серверу для новых участников.

Один из создателей проекта, Red, рассказал, что работа над возрождением игры началась почти сразу после ее официального закрытия и была "невероятно сложной". Команда стремилась сохранить игру, поскольку ее участники озабочены проблемой сохранения игрового наследия.

"После длительного реверс-инжиниринга и разработки сервера, нам наконец удалось сыграть матч в Concord! [...] Проект все еще находится в стадии разработки, в него можно играть, но он содержит много багов. Как только наши серверы будут полностью настроены, мы начнем проводить частные тестирования игры. Если кто-то из вас хочет присоединиться к этим тестированиям, дайте мне знать", – цитирует разработчиков пиратской версии издание Kotaku.

Что теперь?

Что будет дальше, пока неясно. Маловероятно, что Sony оставит разработчиков "пиратки" в покое, если они когда-то решат продолжать, и тем более осмелятся выпустить свою работу в люди.

Игра, напомним, была громким провалом для издателя и студии. Шутер в стиле "Стражей Галактики" не смог заинтересовать игроков. Играли в него единицы, поэтому проект был закрыт лишь через две недели после релиза, а студию-разработчика Firewalk Studios впоследствии расформировали. Хотя были слухи о том, что игра может вернуться после доработки, пока об этом ничего не говорили официально.

Смотрите трейлер закрытой игры Concord: видео