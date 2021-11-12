Возвращение известных героев и режим в духе Escape from Tarkov: новые слухи о Call of Duty 2022

В сети продолжает появляться информация о видеоигре Call of Duty 2022. На этот раз инсайдеры рассказали о сюжетной кампании, нововведениях в Warzone, а также о новом многопользовательском режиме.

На прошлой неделе состоялся релиз новой части в очень популярной серии Call of Duty, поэтому в сети уже начали появляться первые слухи о ее преемнице, которая должна выйти в 2022 году. Мы уже рассказывали об этом проекте, поэтому сегодня предлагаем вам ознакомиться с новой информацией.

К теме Новый режим и война с картелями: в сети продолжают появляться слухи о Call of Duty 2022

Стоит начать с информации, которой поделился известный инсайдер Том Хендерсон. Он написал, что на постере будущей видеоигры будут изображены стоящие в воде представители Task Force 141. Том отметил, что основным цветом Call of Duty 2022 будет синий, а также инсайдер показал, как может выглядеть логотип этой игры.

Неофициальный логотип Call of Duty 2022 от Тома Хендерсона / Фото с портала Gaming Intel

Поддержать Тома решил и пользователь с никнеймом RalphsValve, который уже "сливал" в сеть информацию о Call of Duty 2022. На этот раз он поделился новыми деталями о сюжетной кампании, нововведениях в Warzone, а также подробнее рассказал о третьем режиме игры. Следует отметить, что последнюю информацию уже подтвердил Том Хендерсон.

Согласно данным RalphsValve, у геймеров появится немало вариантов для взаимодействия с членами своей команды. Также игроки смогут сами выбирать, в каком стиле проходить миссию. Но самое интересное, что в новой видеоигре должно появиться немало известных героев, например, Гоуст, Роуч, Соуп и даже Шепард. А вот в Warzone могут добавить вертолет Mil Mi-24, небольшую лестницу, режим с рангами, разрушающееся окружение и возможность покупать "перки" во время матчей.

Также инсайдер рассказал немало интересного о третьем режиме, который должен заменить спецоперации. Согласно его данным, он будет похож на популярную видеоигру Escape from Tarkov. В соревновательных матчах будут сходиться 20 – 35 игроков, которые должны исследовать различные карты и собирать лут. Дальше нужно вместе с ним эвакуироваться, а сделать это можно только в специальных местах.

В этом режиме будет своя валюта и рынок, где можно покупать оружие, экипировку и другое снаряжение. Из интересного RalphsValve еще рассказал, что в этом режиме будет очень медленный геймплей, а также инсайдер предположил, что он может быть условно-бесплатным.

Напоследок стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. Особенно в случае видеоигры, которую еще даже официально не анонсировали.

Трейлер видеоигры Call of Duty: Modern Warfare 2: видео