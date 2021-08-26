Возвращение к корням или полный крах: перезапуск Saints Row разделил геймеров на два лагеря

Недавно стали известны первые подробности о перезапуске Saints Row. Несмотря на обещание разработчиков вернуться к истокам серии, трейлер игры вызвал волну разочарования среди фанатов франшизы.

На открытии выставки Gamescom разработчики из студии Violation и издатели Deep Silver поделились долгожданным трейлером перезапуска популярной серии Saints Row, долгое время считавшейся основным конкурентом франшизы GTA.

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Перезапуск серии

Итак, новый проект не получил ни подзаголовка, ни цифры в названии, а все потому, что он станет своеобразным приквелом ко всем предыдущим частям и расскажет совершенно новую историю становления банды "Святых".

По словам разработчиков, в игре не будет старых и так любимых игроками персонажей – их заменят новые колоритные герои. Также ожидается, что карта будущей игры станет "самой большой и лучшей площадкой для развлечений" в истории франшизы. Приключения геймеров переместятся в большой город Санто-Илес, в котором жестокие банды ведут кровавую борьбу за власть.

Именно с этого начнется путь "Святых". Игроку предстоит взять под контроль молодого босса амбициозной группировки и дать бой местным авторитетам, чтобы захватить власть над городом. Геймеры смогут построить собственную криминальную империю, объединив под своим контролем уникальных персонажей, как это было в классических играх серии. Также никуда не денется возможность создания главного героя в детальном редакторе персонажей.

Первый трейлер перезапуска Saints Row



Разработчики также заверили, что для перезапуска Saints Row они использовали совершенно новый игровой движок. К тому же во время процесса создания игры, команда не привлекала старые наработки, а разрабатывала механики с нуля.

По словам создателей проекта, геймплей будет содержать в себе все современные элементы игр с открытым миром: игроки смогут покупать недвижимость, свободно исследовать улицы города и использовать самые разнообразные виды транспорта. Из предыдущих частей в перезапуск также вернется знакомая для игроков система навыков персонажа и набор членов банды.

Реакция геймеров

Банда "святых" из трейлера / изображение saintsrow.com

Несмотря на это, фанаты серии, похоже, разделились на два лагеря. Далеко не всех устроил новый трейлер и подход разработчиков к истории франшизы, о чем в частности свидетельствует преобладание дизлайков над лайками под официальным видео на YouTube.

Прежде всего, большинство геймеров недовольно отсутствием культовых персонажей серии и внешним видом новых героев, утверждая, что они больше похожи на "школьников, прогуливающих уроки", чем на строгую криминальную организацию, которой были "святые" в первых частях Saints Row. Некоторые даже утверждают, что вражеская банда из видео выглядит более похожей на "святых", чем они сами.

Интересно то, примут ли разработчики эти замечания во внимание и успеют ли что-то исправить, ведь релиз Saints Row запланирован уже в начале 2021 года, а именно 25 февраля на ПК и консолях.