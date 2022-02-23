Около двух недель назад компания Activision одновременно анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2. Тогда ее представители поделились общей информацией и отметили, что релиз первой видеоигры состоится уже в конце 2022 года.

Историческое решение

А это значит, что в этом году Activision не планирует прерывать свою поразительную серию, которая длится уже 18 лет. Речь идет о том, что видеоигры этой франшизы выходят ежегодно, а началось это еще в 2005 году, когда состоялся релиз Call of Duty 2. Наверное, все геймеры знают, что после этого проекты Activision почти всегда были лидерами осенних чартов продаж.

Правда, согласно информации Bloomberg, столь длительная серия может прерваться уже в следующем году. Представители портала утверждают, что руководство компании решило сместить релиз Call of Duty 2023 на 2024 год. Также они добавляют, что за разработку этой видеоигры отвечает студия Treyarch, которая является автором серии Black Ops.

В чем причина

Интересно, что подобное решение никак не связано с соглашением Microsoft и Activision. Согласно информации Bloomberg, последние приняли такое решение из-за того, что видеоигра Call of Duty: Vanguard показала слабые продажи. По мнению представителей руководства, с релизом этого проекта они очень поторопились.

Журналисты отметили, что в следующем году компания планирует сосредоточиться на поддержке Call of Duty: Modern Warfare 2. Также представители Bloomberg упомянули какой-то условно-бесплатный проект по мотивам этой серии, который должен выйти в 2023 году. Они рассказали, что вышеупомянутая студия Treyarch помогает в его разработке.

Напоследок стоит отметить, что представители компании Activision пока никак не комментировали такую информацию. Также добавим, что "переезд" Call of Duty 2023 на 2024 год уже подтвердил и авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

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