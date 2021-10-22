Временные рамки и немного истории: Bethesda заинтриговала фанатов новой информацией о Starfield

Один из главных гейм-дизайнеров студии в коротком видео рассказал поклонникам новые детали о мире космической RPG. Подробнее в материале.

Студия Bethesda Softworks опубликовала новый ролик о своей будущей космической RPG Starfield. В трейлере один из ведущих дизайнеров студии Эмиль Пальяруло поделился интересными деталями о предстоящей игре и предпосылками ее сюжета.

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Прежде всего разработчик сообщил о том, что события Starfield будут иметь место в небольшой части одного из рукавов галактики Млечный Путь, расположенном в 50 световых лет от нашей Солнечной системы. Кроме световых, игру от реальности будут отделять и календарные годы, ведь в мире The Settled Systems (Освоенные системы – такое название получила космическая система игры) будет 2330 год.

В нем обществу предстоит переживать хрупкий мир, с трудом добытый после сокрушительной гражданской войны, состоявшейся несколько десятилетий назад между двумя крупнейшими фракциями – Объединенными колониями и Freestar Collective (Содружество Свободных Звезд). Однако десятки планет все еще кишат разнообразными угрозами от внеземных форм жизни до религиозных фанатиков – и со всеми ними игрокам придется столкнуться, исследуя мир системы как новый член организации Constellation (Созвездие).

Новый ролик о Starfield

Кроме информации о сетинге разработчики также поделились концепт-артами локаций игры, которые, надо заметить, выглядят просто блестяще.

Все эти детали рисуют в воображении интересную картину того как будет выглядеть и работать пока что таинственный мир Starfield. Поскольку до выпуска амбициозной RPG осталось чуть больше года, Bethesda может начать делиться более масштабными деталями сюжета и элементами игрового процесса уже в ближайшем будущем.

Starfield планируется к релизу 11 ноября 2022 на PC и Xbox Series X|S.