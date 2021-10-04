Все для позитивной атмосферы: геймеры раскритиковали одну из функций в Battlefield 2042

Разработчики из компании DICE отметили, что в игре Battlefield 2042 будет фильтр ненормативной лексики. Подобное решение некоторым фанатам серии не понравилось, а потому они решили показать свое недовольство.

Уже на этой неделе начнутся открытые тестирования видеоигры Battlefield 2042. Поэтому представители компании DICE, накануне этого события, поделились информацией о своей инициативе под названием "Позитивная игра". Правда, не все их решения понравились поклонникам серии Battlefield.

Подробнее о тестировании Стали известны даты открытого тестирования и системные требования беты Battlefield 2042

Если вкратце, то разработчики рассказали о мерах, которые они планируют принимать для того, чтобы создать в игре положительную атмосферу. Также авторы отметили, что все игроки в Battlefield 2042 должны: играть честно, уважать других геймеров и распространять только тот контент, который приемлем для всех. Из интересного можно еще отметить, что в новой игре будет использоваться система Easy Anti-Cheat (EAC), а блокировать читеров будут без предупреждений и сразу на всех платформах (по IP-адресу или "железу").

Казалось, что разработчики из DICE сделали все правильно, но немало геймеров все равно осталось неудовлетворенными. Дело в том, что в Battlefield 2042 будет фильтр ненормативной лексики для текстового чата. А самое главное, что он будет работать постоянно, то есть выключить его не получится. Тема действительно "горячая", например, на Reddit два поста с ее обсуждением собрали суммарно более 800 комментариев.

В целом геймеры не понимают, зачем в игру для взрослых (рейтинг 18+) добавлять фильтр ненормативной лексики. Игроки отмечают, что подобную функцию просто обойти, а в предыдущих версиях она вообще некорректно работала. По их мнению, авторы должны добавить возможность для ее отключения, чтобы геймеры получили свободу выбора в этом вопросе. Напоследок стоит отметить, что недовольные игроки сейчас пытаются достучаться до DICE, а потому, возможно, эта история еще будет иметь какое-то продолжение.

Новый трейлер видеоигры Battlefield 2042: видео

Релиз игры Battlefield 2042 должен состояться 19 ноября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.