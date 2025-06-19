Обзор команд, которые прошли в плей-офф BLAST․tv Austin Major

Наконец-то завершились групповые этапы BLAST.tv Austin Major и мы переходим к плей-офф, где соберутся лучшие из лучших. Игры продлятся с 19 по 22 июня, а среди участников есть украинская команда NAVI.

Сейчас количество участников турнира уменьшилось до восьми, отмечает 24 Канал. О каждой из команд, которые прошли в четвертьфинал, подробнее рассказываем в материале.

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Напомним, коллективы борются за главный приз в размере 500 000 долларов. Для команды, что займет второе место, денежная награда значительно меньше – 170 000 долларов. Третьему достанутся 80 000 долларов. Поэтому можно понять, насколько напряженной и ожесточенной будет эта борьба.

Team Vitality

Французская команда Team Vitality сейчас почти единогласно считается фаворитом "мэйджора". По крайней мере такая картина вырисовывается, если прислушаться к мнению блогеров и обозревателей киберспорта. Этот год для команды является чрезвычайно удачным, ведь она одержала победы на BLAST Lisbon, BLAST Rivals, IEM Melbourne и IEM Dallas, которые стали идеальной подготовкой к крупнейшему турниру года.

Команда не проиграла ни одного матча с февраля, получив вторую по продолжительности серию побед в киберспорте по Counter-Strike. Это ставит NAVI перед большой угрозой, ведь соперник очень мощный.

Особой силой Team Vitality является их способность к глубокому анализу соперников и адаптации тактики под конкретные матчи. Команда демонстрирует уверенную игру на технически сложных картах, где важны точность исполнения и координация действий. Французский коллектив традиционно показывает свою лучшую игру именно на "мейджорах", где опыт и психологическая подготовка становятся решающими факторами успеха.

Матье "ZywOo" Эрбо сейчас считается лучшим игроком Counter-Strike 2 на планете и имеет прекрасную возможность завоевать свой второй титул чемпиона мира в Остине. В целом же состав Vitality сочетает опытных ветеранов и молодых талантов, создавая баланс между стабильностью и свежими идеями. Организация отмечается профессиональным подходом к подготовке и инновационными методами тренировки, что позволяет игрокам раскрывать свой потенциал на самом высоком уровне.

За прогнозами експертів Favbet, саме Team Vitality може стати переможцем всього турніру: її коефіцієнти мають значний відрив від найближчого конкурента – 1.60 проти 4.00.



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NAVI

Natus Vincere остается одной из самых титулованных украинских организаций в мире киберспорта и одной из самых популярных киберспортивных команд в целом в мире, судя по количеству часов, которые фанаты тратят на просмотр их матчей.

NAVI выходит на BLAST.tv Austin Major 2025, надеясь восстановить свою былую славу, поскольку в последнее время команда потерпела немало неудач, которые начались еще в прошлом году. Сейчас коллектив опустился на седьмое место в рейтинге HLTV, хотя очень долго находился на первом.

После недавних побед над такими командами, как MIBR и Aurora Gaming, NAVI и все украинские фанаты надеются на победу.

NAVI будет играть против Team Vitality в предпоследний день "мейджора", 21 июня.

FURIA

Бразильская команда FURIA, находящаяся под руководством легендарного FalleN, показала отличный результат на турнире. Три победы над Lynn Vision, M80 и B8 позволили коллективу пройти квалификацию со счетом 3:1, уступив лишь бразильцам из PaiN Gaming.

FURIA является одной из самых ярких представительниц южноамериканского Counter-Strike, которая на протяжении последних лет стабильно держится в топе мировых рейтингов. Коллектив отличается агрессивным стилем игры и невероятной синхронностью в командных действиях, что делает их опасными соперниками для любой команды.

Тактический арсенал FURIA базируется на быстрых ротациях и неожиданных решениях, которые часто застают соперников врасплох. Команда демонстрирует особую силу на картах типа Mirage и Inferno, где их агрессивный стиль игры позволяет контролировать темп матча.

Команда снова будет играть против PaiN Gaming 19 июня.

PaiN Gaming

Еще один бразильский коллектив, представлен на "мэйджоре" в Остине. PaiN Gaming – одна из нескольких организаций, что лидирующих в южноамериканском Counter-Strike.

Побед над Nemiga Gaming, бразильцами FURIA и Lynn Vision Gaming хватило для прохождения в плей-офф. Однако, отмечают обозреватели, на плей-офф команда выглядит менее опытной. База их карт ограничена, а отсутствие большой практики в матчах Bo3 на высоком уровне может сыграть против них.

Команда отличается молодостью своего состава и инновационными тактическими решениями, которые часто ставят соперников в затруднительное положение. Особой силой PaiN Gaming является адаптивность во время матчей и способность быстро перестраиваться в зависимости от стиля соперника.

MOUZ

Подъем MOUZ на второе место в мировом рейтинге HLTV свидетельствует о том, что немецкая организация набрала хорошую форму в 2025 году. С марта коллектив не опускался ниже первой четверки, победив такие команды, как G2 Esports, The MongolZ и Team Liquid на пути к финалам на BLAST Lisbon и IEM Dallas.

Сила команды заключается в универсальности и непредсказуемости их игры, ведь каждый игрок способен взять на себя роль лидера в критические моменты матча. Обозреватели отмечают высокий уровень их координации и тактической подготовки.

FaZe Clan

FaZe Clan называют одной из самых влиятельных организаций в мире киберспорта, чей состав по Counter-Strike 2 традиционно содержит звезд мирового уровня. Команда отмечается зрелищным стилем игры и способностью проводить невероятные индивидуальные действия, которые часто становятся решающими в ключевых раундах. Философия игры FaZe базируется на максимальном раскрытии индивидуального потенциала каждого игрока в рамках командной тактики.

Приход украинца Александра "s1mple" Костылева уже привлек внимание фанатов, которые гадают, сможет ли один из сильнейших игроков помочь команде вырвать победу из рук конкурентов.

Стоит отметить, что "мейджор" в Остине не был для FaZe Clan легкой прогулкой, ведь коллектив потерпел поражение на 3DMAX и Legacy. Однако признаки потенциала появились после победы над MIBR со счетом 2:0. FaZe Clan стала последней командой, которая прошла в третий этап.

Коллектив демонстрирует высокий уровень игры на всех популярных картах, но особенно силен на локациях, где важны индивидуальные дуэли и быстрые тактические решения.

FaZe Clan будет играть против The MongolZ 20 июня.

The MongolZ

Став национальной командой Монголии по Counter-Strike в марте, The MongolZ закрепились в пятерке лучших команд мира. Сейчас о ней говорят все, учитывая великолепные результаты на престижных турнирах. Попадание в четверку лучших команд на IEM в Мельбурне и IEM в Далласе, а также победы над несколькими бывшими победителями "мэйджоров" ставят коллектив в ряд претендентов на победу.

The MongolZ представляют азиатский регион в плей-офф турнира, демонстрируя уникальный стиль игры, который сочетает восточные тактические традиции с современными трендами Counter-Strike 2. Их подход к игре отличается креативностью и неожиданными решениями.

Сила The MongolZ заключается в их непредсказуемости и способности адаптироваться к различным стилям соперников, что делает подготовку против них особенно сложной. Команда демонстрирует стабильную игру на различных картах, показывая универсальность и глубокое понимание игровых механик.

В плей-офф вышла и российская команда Team Spirit, однако пока ее не видят среди кандидатов на победу. Коллектив будет играть с MOUZ 20 июня.