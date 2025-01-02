Passion UA меняет свой состав по Counter-Strike: кто покинул команду

Один украинский игрок выбыл из команды Passion UA. В видео, опубликованном на YouTube-канале киберспортивной организации, назвали причины таких изменений.

Кто ушел из Passion UA

Согласно сообщению, из состава команды вышел Всеволод Щуров, известный как s-chilla. Он не переходит в другую команду, а вообще берет перерыв в деятельности на неопределенный срок, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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В видео, размещенном на YouTube-канале организации, s-chilla рассказал, что уже некоторое время борется с эмоциональным выгоранием:

Это не было внезапным. Прошлым летом, когда мы играли, еще до RMR, я понял, что эта рутина, все, что происходит вокруг меня - мне это не нравится. С мая по август я знал, что не хочу продолжать так жить, хочу что-то изменить. Я не знаю, будет ли это хорошим или плохим решением, но я просто хочу попробовать, а там посмотрим. Но это мое решение,

– сказал теперь уже бывший игрок.

Он добавил: "Это моя проблема. Мы все старались делать все возможное, но эта рутина не подходит лично мне, и я хочу совершенствоваться в других сферах своей жизни и сделать перерыв".

Всеволод Щуров играл за Passion UA с августа 2023 года. До этого он успел побывать в команде Zen, согласно данным HLTV. Его последними матчами стали игры на Perfect World Shanghai Major 2024. Passion UA были одними из фаворитов мэйджора. Они прошли квалификацию после победы над Virtus.pro, Spirit и Astralis на Europe RMR и почти прошли в Opening Stage, но проиграли две серии квалификации против GamerLegion и Wildcard.

Однако сейчас s-chilla говорит, что его команде "нужен полностью мотивированный товарищ", и кто-то "лучше механически", чем он, или с "лучшим характером".

В ноябре генеральный директор Passion UA Артемий Рябовс сообщил, что вся команда недавно подписала новые контракты до 2027 года, однако также дал понять, что организация не будет препятствовать переходу любого игрока в другую команду.

Passion UA сейчас имеет такой состав:

Родион "fear" Смык.

Дмитрий "jambo" Семера.

Никита "jackasmo" Скиба.

Эдуард "zeRRoFIX" Петровский.

Михаил "Kane" Благин (тренер).

Кем заменят Всеволода Щурова, пока неизвестно.