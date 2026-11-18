Разработчик cdngdev представил проект WorldCraft, который позволяет посетить любой уголок планеты в Minecraft благодаря искусственному интеллекту.

С помощью алгоритмов и инструментов ИИ энтузиаст воссоздал всю Землю в реальном масштабе 1:1, включая жилые дома и интерьеры, рассказал @cdngdev в X.

Как искусственный интеллект превратил планету в блоки

Разработчик Тейс Симонян изначально планировал оцифровать только город Сан-Франциско, однако после первых успешных результатов решил масштабировать систему на все страны.

Для этого он создал алгоритм, который сначала анализирует рельеф местности по данным о высотах, затем накладывает сетку улиц и силуэты зданий с открытых карт, а на заключительном этапе добавляет детали с объемных аэрофотоснимков.

Я воссоздал весь мир в Minecraft в масштабе 1 к 1. Каждое здание на Земле, включая ваш дом!

– заявил разработчик проекта WorldCraft.

Обучение алгоритма происходило с помощью специального метода, при котором команда из более чем 250 искусственных агентов обрабатывала огромные массивы географических данных и настраивала единый алгоритм генерации.

Несмотря на то, что создание полного файла Земли заранее потребовало бы около 2 петабайт памяти, разработчик обошел это препятствие: сервер создает нужные участки непосредственно во время игры по запросу пользователя.

Запуск проекта вызвал огромный ажиотаж среди геймеров, что привело к временным сбоям в работе сервера из-за наплыва посетителей.

Пользователи уже находят в игре свои бывшие школы и родные улицы. Чтобы опробовать систему, игрокам достаточно подключиться к серверу worldcraft.gg в версии Minecraft Java Edition 26.2 и ввести команду с нужными координатами.