Как и следовало ожидать от игры-вестерна с открытым миром, лошади играют важную роль в Red Dead Redemption 2. Значительная часть прохождения игры происходит именно верхом.

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Досадный инцидент с лошадью в Red Dead Redemption 2

С разными породами лошадей выбор скакуна может оказать большое влияние на то, насколько быстро и безопасно игрок может передвигаться. Купить скакуна не так уж сложно, но самому приручить его – это совсем другое дело.

На этот раз игрок решил поделиться своей встречей с кентукийским верховым конем. Скакуна геймер встретил в дикой местности игры.

Долго не раздумывая, игрок Red Dead Redemption 2 решил оседлать животное. Похоже, скакун не очень этому обрадовался, так что их встреча закончилась фиаско.

Похоже, коню не очень понравилась идея геймера, поэтому он сразу стал сопротивляться. Так продолжалось, пока скакун не улетел вниз со скалы. К счастью для игрока, его персонаж упал с коня на секунду быстрее.