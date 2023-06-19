Як і слід було очікувати від гри-вестерну з відкритим світом, коні відіграють важливу роль у Red Dead Redemption 2. Значна частина проходження гри відбувається саме верхи.

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Прикрий інцидент з конем у Red Dead Redemption 2

З різними породами коней вибір скакуна може сильно вплинути на те, наскільки швидко та безпечно гравець може пересуватися. Купити скакуна не так вже й складно, але самому приручити його – це зовсім інша справа.

Цього разу гравець вирішив поділитися своєю зустріччю з кентукійським верховим конем. Скакуна геймер зустрів у дикій місцевості гри.

Довго не роздумуючи, гравець Red Dead Redemption 2 вирішив осідлати тварину. Схоже, скакун не дуже цьому зрадів, тож їхня зустріч закінчилася фіаско.

Схоже, коню не дуже сподобалась ідея геймера, тож він одразу почав пручатися. Так тривало, поки скакун не полетів униз зі скелі. На щастя для гравця, його персонаж впав з коня на секунду швидше.